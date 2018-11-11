Трамп звільнив свою радницю через її конфлікт з першою леді

Президент США Дональд Трамп звільнив з посади заступницю свого радника з питань національної безпеки Міру Рікардель на наступний день після того, як перша леді Меланія Трамп публічно зажадала її відставки. "Міра Рікардель і надалі підтримуватиме президента, однак вона залишає Білий дім, щоб виконувати нову роль в адміністрації", - повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс в середу, 14 листопада.
Сандерс сказала, що президент вдячний Рікардель за старанну службу. При цьому вона не уточнила, чим саме займатиметься тепер уже колишня помічниця радника з національної безпеки Джона Болтона.
Днем раніше Меланія Трамп через свого прес-секретаря поширила заяву про те, що, "на думку канцелярії першої леді, Рікардель більш не заслуговує честі працювати в Білому домі". За повідомленнями американських ЗМІ, конфлікт між Меланією Трамп та Мірою Рікардель стався кілька тижнів тому через організаційні питання, пов'язані з візитом першої леді в Африку - її першою самостійною закордонною поїздкою. Сварка спалахнула нібито через місця в літаку.
ЗМІ відзначають, що у Рікардель були розбіжності і з членами адміністрації США, в тому числі з міністром оборони Джеймсом Меттісом. Проте вирішальним чинником в її звільненні став саме конфлікт з Меланією.
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Автор: Ксенія Сафронова, Наталія Мехед