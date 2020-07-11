Трамп звільнив від тюрми свого ексрадника Роджера Стоуна

Президент США Дональд Трамп пом'якшив вирок у 40 місяців позбавлення волі своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну, якого визнали винним в наданні неправдивих свідчень. Через кілька днів Стоун повинен був почати відбувати покарання. Як заявили в п'ятницю, 10 липня, в Білому домі, Стоун став "жертвою містифікації" в питанні, що стосується Росії. "З ним обійшлися дуже несправедливо... Тепер Роджер Стоун вільна людина", - йдеться в заяві.
У листопаді 2019 року Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень, протидії правосуддю та схилянні інших свідків до неправдивих свідчень. Присяжні вважали доведеним те, що ексрадник збрехав про контакти з представником сайту WikiLeaks, які мали на меті отримання компромату на Демократичну партію. Захист Стоуна наполягав, що той нічого не отримав і закон не було порушено. Зрештою, в лютому ексрадника Трампа засудили до 40 місяців позбавлення волі.
Стоун був одним з фігурантів розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера, яке виявило спроби російської влади втрутитися в президентські вибори в США 2016 року, але не змогло довести змову передвиборчого штабу Трампа з РФ.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене"
"Росія ніколи не намагалася використати важелі тиску щодо мене. Я не маю нічого спільного з Росією - ні угод, ні кредитів, нічого!" Відомий твіт тоді ще новообраного президента США Дональда Трампа від 11 січня 2017 році звучить дуже категорично. Утім, у Вашингтоні не вщухають скандали довкола можливох зв'язків оточення Трампа з Росією, а ЗМІ публікують все нові й нові подробиці.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Публікація вкраденої переписки
Перші звинувачення у намаганні Кремля втрутитися в американські вибори пролунали ще влітку 2016 року, у розпал передвиборчої боротьби. Демократична партія закинула спецслужбам РФ злам своїх серверів. Ціллю публікації вкраденої переписки називали підтримку Трампа. Останній відреагував на це прямим зверненням до Росії знайти "втрачені 30 тисяч електронних листів" його опонентки Гілларі Клінтон.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа?
Напередодні першої після його обрання президентом США прес-конференції Дональда Трампа 11 січня американські ЗМІ повідомили, що спецслужби країни поінформували тодішнього главу держави Обаму та самого Трампа про можливу наявність у Кремля компромата на мільярдера. У Кремлі це повідомлення одразу ж заперечили.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Компромат на Трампа? Подробиці
Згідно з досьє, складеним колишнім працівником британської спецслужби, у 2013 році Трамп провів у Москві конкурс "Міс Всесвіт" і ніби влаштував у отелі Ritz-Carlton сексуальну оргію, матеріалами про яку володіють спецслужби РФ. Цей компромат Кремль міг би використати для шантажування президента США. Трамп відкинув цю інформацію як "фейкову". Незалежного підтвердження наведених у досьє даних немає.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Екс-радник Трампа - на російських гонорарах?
Майкл Флінн займав посаду радника президента США меньше місяця. 13 лютого він був відправлений у відставку після появи інформації про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював телефоном санкції Вашингтона проти РФ з послом Росії у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса. Пізніше з'ясувалося, що Флінн отримував від російських компаній гонорари.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Звільнений за активність у розслідуванні зв'язків з Росією?
Діяльність Флінна стала приводом для розслідувань, одне з яких очолював тоді ще директор ФБР Джеймс Комі. На початку травня він був звільнений Трампом - за те, що "не був здатним ефективно керувати Бюро". Сам же Комі впевнений, що справжня причина має відношення до "російського розслідування". У одному зі своїх інтерв'ю Трамп і сам визнав зв'язок звільнення з цим розслідуванням.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Зять Трампа теж замішаний?
Коло тих, кого стосується розслідування зв'язків з Росією постійно розширюється. У кінці травня з'явилися повідомлення, що зять Дональда Трампа і старший радник президента США Джаред Кушнер є фігурантом розслідування можливого втручання Росії у вибори глави американської держави у 2016 році. Його веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Трамп викрив таємну інформацію?
Сам президент США лише підливає олії у вогонь. Приводом для нового скандалу стала його зустріч з міністром закордоних справ РФ Сергієм Лавровим і послом РФ у США Сергієм Кисляком у Білому домі 10 травня. У ході зустрічі Трамп, як стверджували ЗМІ, розкрив росіянам дані найвищого рівня таємності, отримані від ізраїльської розвідки, наразивши таким чином на небезпеку агентурну мережу ізраїльтян.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Кремель заперечує все
Президент Росії Володимир Путін назвав звинувачення на адресу Трампа про розголошення таємної інформації "політичною шизофренією" і заявив, що Москва готова надати Конгресу США записи розмови президента США з главою МЗС Росії. Що стосується всіх інших звинувачень, то Кремель заперечує своє втручання у виборчу кампанію президента США у 2016 році.
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Фотогалерея: Найгучніші "російські скандали" довкола Трампа
Сам президент теж під слідством?
Видання The Washington Post опублікувало 14 червня нову вибухову інформацію. А саме, що об'єктом розслідування є дії не лише оточення Трампа, але і сам президент США. Спецпрокурор Роберт Мюллер вирішив визначити, чи не намагався Трамп перешкодити правосуддю в справі російського втручання у вибори в США.
Автор: Юрій Шейко, Михайло Бушуєв, Вікторія Ковальова