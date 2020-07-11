Трамп звільнив від тюрми свого ексрадника Роджера Стоуна

Президент США Дональд Трамп пом'якшив вирок у 40 місяців позбавлення волі своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну, якого визнали винним в наданні неправдивих свідчень. Через кілька днів Стоун повинен був почати відбувати покарання. Як заявили в п'ятницю, 10 липня, в Білому домі, Стоун став "жертвою містифікації" в питанні, що стосується Росії. "З ним обійшлися дуже несправедливо... Тепер Роджер Стоун вільна людина", - йдеться в заяві.

У листопаді 2019 року Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень, протидії правосуддю та схилянні інших свідків до неправдивих свідчень. Присяжні вважали доведеним те, що ексрадник збрехав про контакти з представником сайту WikiLeaks, які мали на меті отримання компромату на Демократичну партію. Захист Стоуна наполягав, що той нічого не отримав і закон не було порушено. Зрештою, в лютому ексрадника Трампа засудили до 40 місяців позбавлення волі.

Стоун був одним з фігурантів розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера, яке виявило спроби російської влади втрутитися в президентські вибори в США 2016 року, але не змогло довести змову передвиборчого штабу Трампа з РФ.