Трамп заявив, що скасував удар по Ірану через загрозу великої кількості жертв

Внаслідок ударів США по Ірану могло загинути 150 людей, повідомив президент США Дональд Трамп. За його словами, він скасував удари, оскільки це було непропорційно збиванню Іраном американського дрона.
Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 21 червня, підтвердив, що планував минулої ночі обстріл Ірану через збиття американського дрона. В серії повідомлень у Twitter він розповів, що утримався від цього після того, як його поінформували, що кількість жертв може бути дуже великою. За його словами, планувалися удари у відповідь по трьох різних цілях, коли він запитав, скільки буде загиблих. "150 людей, сер, була відповідь генерала. За 10 хвилин до удару я його зупинив, оскільки це було непропорційно збиттю безпілотника", - написав Трамп.
Він також наголосив, що не поспішає, а американські війська є оновленими, готовими до дії та найкращими у світі. Окрім того, проти Ірану минулої ночі були запроваджені додаткові санкції, наголосив американський президент. "Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, ні проти США, ні проти світу", - написав він.
Трамп також звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у підписанні "відчайдушної та жахливої" ядерної угоди з Іраном, а також у наданні країні 150 мільярдів доларів та 1,8 мільярда доларів готівкою. "В Ірану були великі проблеми, і він виручив їх. Дав їм вільний шлях до ядерної зброї. Замість того, щоб сказати спасибі, Іран кричить - смерть Америці", - написав Трамп.
Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.
21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Про це іранський чиновник розповів у телефонній розмові з послом Швеції в Ірані, передає агенція новин AFP. Зокрема Аракчі вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.