Трамп заявив, що скасував удар по Ірану через загрозу великої кількості жертв

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 21 червня, підтвердив, що планував минулої ночі обстріл Ірану через збиття американського дрона. В серії повідомлень у Twitter він розповів, що утримався від цього після того, як його поінформували, що кількість жертв може бути дуже великою. За його словами, планувалися удари у відповідь по трьох різних цілях, коли він запитав, скільки буде загиблих. "150 людей, сер, була відповідь генерала. За 10 хвилин до удару я його зупинив, оскільки це було непропорційно збиттю безпілотника", - написав Трамп.

Він також наголосив, що не поспішає, а американські війська є оновленими, готовими до дії та найкращими у світі. Окрім того, проти Ірану минулої ночі були запроваджені додаткові санкції, наголосив американський президент. "Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю, ні проти США, ні проти світу", - написав він.

Трамп також звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у підписанні "відчайдушної та жахливої" ядерної угоди з Іраном, а також у наданні країні 150 мільярдів доларів та 1,8 мільярда доларів готівкою. "В Ірану були великі проблеми, і він виручив їх. Дав їм вільний шлях до ядерної зброї. Замість того, щоб сказати спасибі, Іран кричить - смерть Америці", - написав Трамп.

Нагадаємо, що 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, котра з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Президент США Дональд Трамп так само переконаний, що збиття відбулося в міжнародних водах.

21 червня заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран має у своєму розпорядженні "неспростовні докази" того, що американський безпілотник був збитий в іранському повітряному просторі. Про це іранський чиновник розповів у телефонній розмові з послом Швеції в Ірані, передає агенція новин AFP. Зокрема Аракчі вказав на те, що деякі з уламків збитого безпілотника були виявлені в іранських територіальних водах.