 Трамп заявив, що ″серйозно думає″ над відмовою від надання громадянства США за правом народження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2019

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Новини

Трамп заявив, що "серйозно думає" над відмовою від надання громадянства США за правом народження

Дональд Трамп критикував надання американського громадянства для народжених у США дітей ще під час передвиборчої кампанії 2016 року.

Дональд Трамп хоче скасувати надання громадянства США по праву народження

Дональд Трамп хоче скасувати надання громадянства США по праву народження

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 21 серпня, що він "дуже серйозно" розмірковує над припиненням надання американського громадянства немовлятам, народженим в Сполучених Штатах особами, які не мають громадянства США. Цю практику він назвав "магнітом для нелегальної імміграції".

Під час розмови із журналістами Трамп назвав "відверто смішним" надання американського громадянства особам, народженим у США. "Ми розглядаємо це питання дуже і дуже серйозно", - цитує агенція АР президента США.

DW.COM

Відколи Дональд Трамп переміг на виборах президента США, дедалі більше американців прагнуть отримати німецьке громадянство. Лише за перше півріччя 2017 року було понадо більше заяв, ніж за весь 2016 рік. (07.09.2017)

Іноземці, які неспроможні самі себе забезпечувати та отримують державну допомогу, не зможуть отримати в США посвідку на проживання, Green Card або громадянство. Ця норма може вплинути на 22 мільйони людей. (12.08.2019)

За словами Трампа, його адвокати запевнили президента у тому, що ці зміни можуть бути здійснені за допомогою одного указу. 

Водночас, за даними агенції АР, штат Флорида є особливо популярним для так званого "народжувального туризму".

Нагадаємо, згідно з 14 поправкою конституції США, американське громадянство надається кожній дитині, яка народилася на території Сполучених Штатів, незалежно від імміграційного статусу батьків.

Трамп вже не вперше заявив про бажання скасувати цю поправку. Востаннє він критикував 14 поправку конституції США у жовтні 2018 року, а до цього під час передвиборчої президентської кампанії 2016 року. 

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