 Трамп заявив, що ″невелика кількість″ військових США таки залишиться в Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

Трамп заявив, що "невелика кількість" військових США таки залишиться в Сирії

Дональд Трамп заявив, що "невелика кількість" військових США таки залишиться у Сирії, аби убезпечувати нафтові родовища. Курди невдоволені виведенням американських підрозділів та закидали конвой картоплею.

Американські військові залишають райони на північному сході Сирії і прямують до Іраку

Американські військові залишають райони на північному сході Сирії і прямують до Іраку

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, 21 жовтня, що в Сирії таки залишиться  "невелика кількість" американських військових. Вони дислокуватимуться поблизу кордону з Йорданією, їхнє завдання - убезпечувати нафтові родовища, повідомляє агентство новин Reuters.

Цю інформацію також підтвердив міністр оборони США Марк Еспер. Він уточнив, що Пентагон розглядає можливість залишити незначну кількість солдатів і на північному сході Сирії, аби ті разом із бійцями "Демократичних сил Сирії" унеможливлювали терористам "Ісламської держави" доступ до нафтових родовищ. Еспер додав, що весь процес виведення американських військ із Сирії "триватиме тижні, а не дні".

DW.COM

Оголошена Анкарою силова операція на півночі Сирії розпочалася. В турецькому уряді прагнуть у такий спосіб запобігти появі "терористичного коридору". (09.10.2019)

Глава МЗС Німеччини назвав наступ Анкари в Сирії "вторгненням" і пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб покласти йому край. Тим часом курдські формування відводять свої підрозділи з районів поблизу турецького кордону. (21.10.2019)

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що ці солдати продовжать боротьбу з "Ісламською державою" і сприятимуть "захисту Іраку". Ці плани США можуть бути неоднозначно сприйняті в Іраку. (20.10.2019)

Крім того, Трамп запевнив, що домовлене з Туреччиною п'ятиденне перемир'я, термін якого закінчується у вівторок, 22 жовтня, може бути продовжене. "Я впевнений, якщо нам знадобиться невелика пролонгація, це станеться", - запевнив Трамп.

Тим часом, процес виведення американського контингенту із північного сходу Сирії триває, багато місцевих жителів цим невдоволені. Зокрема, сирійські курди закидали картоплею американський військових конвой, який проходив через місто Камишли, повідомляє агенція dpa з посиланням на курдські ЗМІ. З вечора 20 жовтня у напрямку кордону з Іраком вирушили понад сотня військових автомобілів США.

Нагадаємо, згідно з угодою між Анкарою та Вашингтоном, збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки". Натомість Анкара призупинила наступ на курдів.

Ердоган заявляв, що сирійські курди мають звільнити усю ділянку сирійсько-турецького кордону на схід від річки Євфрат аж до кордону Іраку, що завдовжки майже 440 кілометрів. Натомість представник США зазначив, що домовленість стосується ділянки кордону завдовжки 120 кілометрів. Речник Ердогана підтвердив, що у домовленості йдеться про ділянку довжиною 120 кілометрів, однак Анкара прагне більшої території для "зони безпеки". 

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