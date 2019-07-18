Трамп заявив про збиття іранського безпілотника, в Тегерані заперечують

Президент США Дональд Трамп заявив, що четвер, 18 липня, США знищили іранський безпілотник, який наблизився до корабля американських ВМС в районі Ормузької протоки.

"Я хочу повідомити про інцидент, який трапився сьогодні в Ормузькій протоці між кораблем USS Boxer та іранським дроном. Американський корабель здійснив захисні дії щодо іранського безпілотника, який наблизився на дуже малу відстань, приблизно 1000 ярдів (914 метрів), ігноруючи декілька закликів зупинитися, і своїми діями загрожував безпеці корабля та його команди. Дрон був відразу знищений", - сказав Трамп під час виступу, частину з якого опублікував у Twitter.

За словами очільника Білого дому, США залишають за собою право захищати свої інтереси, персонал та об'єкти. Також Трамп закликав приєднатися до ініціативи США із створення коаліції для патрулювання вод біля Ірану та Ємену.

Водночас у Тегерані заперечують заяви Трампа про збиття іранського безпілотника. Спочатку очільник МЗС Ірану Джавад Заріф розповів журналістам, що він "не має інформації про втрату безпілотника". Тим часом його заступник Аббас Арагчі заперечив заяву Трампа і стверджує, що американці збили власний безпілотник. "Ми не втратили жодного безпілотника ні в Ормузькій протоці, ні деінде. USS Boxer міг помилково збити власний дрон!" - написав Арагчі у Twitter.

Конфлікт між США та Іраном на морі

Нагадаємо, після нещодавньої атаки на танкери в Оманській протоці, у якій Вашингтон звинувачує Тегеран, Сполучені Штати Америки оголосили про наміри створити військову коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену.

До цього, 20 червня іранське військове формування Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збило американський безпілотник RQ-4 Global Hawk. У КВІР заявили, що безпілотний літальний апарат був збитий у повітряному просторі Ірану. Натомість у Пентагоні наголосили, що збиття сталося в міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою, яка з'єднує Оманську затоку з Перською затокою. Трамп назвав збиття іранцями американського безпілотного літального апарата "величезною помилкою".