 Трамп застеріг Іран після заяви про збагачення урану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2019

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Новини

Трамп застеріг Іран після заяви про збагачення урану

Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю, заявив президент США Дональд Трамп після оголошенням Тегерана про порушення умов ядерної угоди. Вашингтон готує нові санкції проти країни.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розкритикував іранську владу після того, як Тегеран оголосив про підвищення рівня збагачення урану. "Ірану краще бути обережнішим. Ви збагачуєте (уран. - Ред.) з однієї причини, але я не скажу, що це за причина. Але їм краще бути обережнішими", - заявив Трамп вечері у неділю, 7 липня, в Моррістауні у штаті Нью-Джерсі. Він наголосив, що Іран ніколи не володітиме ядерною зброєю.

Президент США не уточнив, які наслідки чекають Іран в тому випадку, якщо він виконає свою обіцянку і поетапно підвищить рівень збагачення урану. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений до 90 відсотків.

Своєю чергою держсекретар США Майк Помпео пообіцяв, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Тегерана і забезпечить його ізоляцію. "Подальше розширення ядерної програми Ірану призведе до подальшої ізоляції і санкцій", - написав він у Twitter. Помпео також застеріг, що режим Ірану, якщо володітиме ядерною зброєю, то становитиме ще більшу загрозу світу.

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Тегеран від 7 липня почне збагачувати уран вище рівня 3,67 відсотка, заявив представник уряду країни. Таким чином Іран не буде дотримуватися ядерної угоди. (07.07.2019)

У Берліні і Брюсселі "надзвичайно стурбовані" заявою уряду Ірану про початок збагачення урану вище ліміту та закликають повернутися до виконання умов ядерної угоди. (07.07.2019)

Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою 2015 року, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. Він також додав, що поки не надходило вказівок уряду перейти до збагачення урану до 20 відсотків урану, що потрібно для науково-дослідного реактора для медичних потреб у Тегерані. У Берліні та Брюсселі заявили про "надзвичайну стурбованість" цим рішенням Тегерана та закликали країну повернутися до виконання умов ядерної угоди.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

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