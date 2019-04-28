Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели

США посилили санкції проти уряду Венесуели через "продовження узурпації влади" з боку глави країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, Вашингтон заморозив усі активи венесуельського уряду в США, а також заборонив американським компаніям проводити будь-які фінансові операції з владою цієї країни. Відповідний указ у понеділок, 5 серпня, підписав президент США Дональд Трамп, повідомив Білий дім.

Санкції запроваджені через порушення прав людини у Венесуелі, включаючи незаконні арешти і затримання громадян, втручання у свободу вираження поглядів та спроби вести підривну діяльність проти тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та Національної асамблеї країни.

Виняток з санкцій зроблено лише для постачання ліків, харчових продуктів та одягу. Передбачається, що санкції також можуть бути запроваджені щодо будь-кого, хто допомагатиме уряду Мадуро.

Водночас американські фірми і надалі можуть співпрацювати з приватними венесуельськими компаніями, тому нові заходи Вашингтона не є повним ембарго, зазначає агенція новин dpa. Раніше американський уряд вже запровадив санкції проти венесуельських чиновників, центрального банку та державного нафтового сектора.

Як повідомлялося, від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.