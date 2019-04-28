 Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.08.2019

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Новини

Трамп запровадив нові санкції проти уряду Венесуели

США заморозили усі активи венесуельського уряду на своїй території та заборонили американським компаніям співпрацювати з владою країни. Виняток зробили лише для постачання продовольства, одягу та ліків.

Дональд Трамп посилив санкції проти венесуельського уряду

Дональд Трамп посилив санкції проти венесуельського уряду

США посилили санкції проти уряду Венесуели через "продовження узурпації влади" з боку глави країни Ніколаса Мадуро. Зокрема, Вашингтон заморозив усі активи венесуельського уряду в США, а також заборонив американським компаніям проводити будь-які фінансові операції з владою цієї країни. Відповідний указ у понеділок, 5 серпня, підписав президент США Дональд Трамп, повідомив Білий дім.

Санкції запроваджені через порушення прав людини у Венесуелі, включаючи незаконні арешти і затримання громадян, втручання у свободу вираження поглядів та спроби вести підривну діяльність проти тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо та Національної асамблеї країни.

Виняток з санкцій зроблено лише для постачання ліків, харчових продуктів та одягу. Передбачається, що санкції також можуть бути запроваджені щодо будь-кого, хто допомагатиме уряду Мадуро.

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Запроваджені цього разу Вашингтоном обмежувальні заходи проти Каракаса стосуються танкерів та компаній, задіяних в транспортуванні венесуельської нафти. (06.04.2019)

Вашингтон застосував обмежувальні заходи проти венесуельської золотодобувної компанії CVG Minerven та її керівництва. Дональд Трамп розглядає "усі варіанти" для вирішення ситуації у Венесуелі. (19.03.2019)

Водночас американські фірми і надалі можуть співпрацювати з приватними венесуельськими компаніями, тому нові заходи Вашингтона не є повним ембарго, зазначає агенція новин dpa. Раніше американський уряд вже запровадив санкції проти венесуельських чиновників, центрального банку та державного нафтового сектора.

Як повідомлялося, від початку 2019 року у Венесуелі триває боротьба за владу між главою держави Ніколасом Мадуро і лідером опозиції Хуаном Гуайдо, який оголосив себе в січні тимчасовим президентом. Загалом понад 50 країн, серед яких США, Канада, Австралія, Німеччина, Іспанія, Франція та Великобританія, а також чимало держав Латинської Америки, визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели, а контрольовану опозицією Національну асамблею - єдиним легітимним законодавчим органом країни. Натомість уряд Ніколаса Мадуро підтримують Росія, Китай, Іран, Туреччина, КНДР, Куба, Сирія та деякі інші країни.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


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Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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