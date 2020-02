Трамп заперечує втручання Росії у цьогорічні вибори в США на його користь

Президент США Дональд Трамп відкинув попередження американської розвідки про те, що Росія втручається в американські президентські вибори 2020 року. Як написав Трамп у п'ятницю, 21 лютого, у соціальній мережі Twitter, подібні заяви є черговою "дезінформаційною кампанією" демократів.

"Ще одну дезінформаційну кампанію розпочинають у Конгресі демократи, заявляючи, що Росія віддає перевагу мені замість будь-кого з кандидатів від нероб-демократів, які досі - за два тижні - не спроможні підрахувати свої голоси в Айові", - заявив американський президент.

Заяви американської розвідки

Напередодні американські видання The New York Times, The Washington Post і телеканал CNN повідомили про можливе втручання Москви у цьогорічні вибори президента США, щоб сприяти переобранню Трампа. За їхніми даними, високопоставлений представник спецслужб повідомив про це комітет з розвідки Палати представників Конгресу США на конфіденційному брифінгу. Зокрема, спецслужби вважають, що Москва втручається в первинні вибори демократів.

Брифінг відбувся 13 лютого, а наступного дня Трамп нібито відчитав виконувача обов'язків директора Національної розвідки США Джозефа Магвайра за те, що той дозволив провести цей захід. За кілька днів глава Білого дому оголосив, що Магвайра на посаді замінить посол США в Німеччині Річард Гренелл.

Росія заперечує втручання у вибори в США

Тим часом Кремль заперечує будь-яке втручання у президентські вибори в США 2020 року. Як заявив у п'ятницю, 21 лютого, речник російського президента Дмитро Пєсков, такі твердження американської розвідки "не мають нічого спільного з правдою", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Нагадаємо, суд у США 20 лютого засудив до трьох років та чотирьох місяців в'язниці колишнього радника президента Трампа Роджера Стоуна. Раніше його було визнано винним у наданні неправдивих свідчень Конгресу в рамках розслідування щодо ймовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року.

Розслідувати імовірне втручання почала спеціальна комісія під керівництвом спецпрокурора США Роберта Мюллера через кілька місяців після обрання Дональда Трампа президентом у 2016 році. У своїй доповіді після закінчення розслідування навесні 2019 року Мюллер заявив про спроби представників РФ втрутитися в передвиборну гонку, але не зміг довести змову передвиборного штабу Трампа з російською владою.