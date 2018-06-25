Трамп закликав депортувати нелегальних мігрантів без суду

Президент США Дональд Трамп закликав депортувати з країни нелегальних мігрантів без будь-яких судових розглядів. "Ми не можемо дозволити всім цим людям вдертися в нашу країну. Коли хтось сюди потрапляє, ми повинні негайно, без суддів або судових розглядів, повертати їх туди, звідки вони прибули. Наша система - це знущання з хорошої імміграційної політики, права та порядку", - написав він у неділю, 24 червня, у мережі Twitter.

Він додав, що американська імміграційна політика є несправедливою щодо тих людей, які законно потрапили в країну, чекаючи рішення довгі роки. "Імміграція повинна ґрунтуватися на заслугах - нам потрібні люди, які допоможуть знову зробити Америку великою", - написав президент США.

Трамп також закликав Демократичну партію не опиратися зміні імміграційного законодавства. "Ми робимо набагато кращу роботу, ніж Буш і Обама, але нам потрібні міць та безпека на кордоні! Неможливо прийняти усіх людей, які намагаються потрапити в нашу країну", - заявив він.

Раніше Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів. Через це влада країни затримувала нелегальних мігрантів та розлучала їх з дітьми, яких відправляли у спеціальні притулки. В результаті понад дві тисячі дітей були відокремлені від батьків. Після гучного скандалу Трамп підписав указ, який припинив практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів. Уряд країни повернув 522 дітей мігрантів батькам.