 Трамп закликав депортувати нелегальних мігрантів без суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2018

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Новини

Трамп закликав депортувати нелегальних мігрантів без суду

Президент США Дональд Трамп наполягає на депортації нелегальних мігрантів з країни без жодних судових рішень. Він вважає імміграційну політику США несправедливою щодо тих, хто довго чекав, аби потрапити до США законно.

Дональд Трамп вважає, що нелегальних мігрантів можна висилати зі США без судового розгляду

Дональд Трамп вважає, що нелегальних мігрантів можна висилати зі США без судового розгляду

Президент США Дональд Трамп закликав депортувати з країни нелегальних мігрантів без будь-яких судових розглядів. "Ми не можемо дозволити всім цим людям вдертися в нашу країну. Коли хтось сюди потрапляє, ми повинні негайно, без суддів або судових розглядів, повертати їх туди, звідки вони прибули. Наша система - це знущання з хорошої імміграційної політики, права та порядку", - написав він у неділю, 24 червня, у мережі Twitter.

Він додав, що американська імміграційна політика є несправедливою щодо тих людей, які законно потрапили в країну, чекаючи рішення довгі роки. "Імміграція повинна ґрунтуватися на заслугах - нам потрібні люди, які допоможуть знову зробити Америку великою", - написав президент США. 

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Президент США Дональд Трамп заявив про наміри припинити практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів на кордоні з Мексикою. Він підписав відповідний наказ. (20.06.2018)

Діти, які були розлучені зі своїми батьками в рамках політики "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів, знову возз'єднались зі своїми родинами. (24.06.2018)

Трамп також закликав Демократичну партію не опиратися зміні імміграційного законодавства. "Ми робимо набагато кращу роботу, ніж Буш і Обама, але нам потрібні міць та безпека на кордоні! Неможливо прийняти усіх людей, які намагаються потрапити в нашу країну", - заявив він.

Раніше Дональд Трамп оголосив політику "нульової толерантності" щодо нелегальних мігрантів. Через це влада країни затримувала нелегальних мігрантів та розлучала їх з дітьми, яких відправляли у спеціальні притулки. В результаті понад дві тисячі дітей були відокремлені від батьків. Після гучного скандалу Трамп підписав указ, який припинив практику вилучення дітей у нелегальних мігрантів. Уряд країни повернув 522 дітей мігрантів батькам.

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