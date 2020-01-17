Трамп дозволив армії США використовувати протипіхотні міни

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 31 січня, дозволив американським військовим використовувати протипіхотні міни - за умови, що вони можуть бути деактивовані чи знищені дистанційно. Про це йдеться у відповідній заяві адміністрації Трампа.

"Міністерство оборони рішуче вважає, що обмеження, накладені на американські війська політикою адміністрації Обами, можуть поставити їх у вкрай невигідне становище під час конфлікту із нашими супротивниками", - зазначається в заяві Білого дому. У повідомленні також пояснюється, що Трамп прагне зробити армію США сильнішою і "не бажає погоджуватися на такий ризик для наших військових".

Тепер, зазначають у Білому домі, армія США матиме можливість використовувати протипіхотні міни по всьому світу "у виключних обставинах".

Скасування політики Обами

Таким чином Білий дім скасував рішення попередника Трампа Барака Обами, який у 2014 році заборонив використання будь-яких протипіхотних мін американськими військовими. Тоді президент також наказав знищити всі запаси американських протипіхотних мін та заявив, що США не будуть співпрацювати з іншими країнами у розробці нових моделей цього виду зброї.

Рішення Трампа щодо протипіхотних мін прямо суперечить політиці Барака Обами

Єдиним виключенням стало застосування американських протипіхотних мін для захисту кордону між КНДР та Південною Кореєю. На цьому наполягали американські військові стратеги.

"Розумні" міни, котрі можна вимикати

У Білому домі наполягають, що не надали дозволу використовувати традиційні протипіхотні міни і йдеться лише про ті вибухові пристрої, які можна вимикати чи ліквідовувати дистанційно.

Під час спілкування з журналістами представник Пентагону Вік Меркадо заявив, що такі "розумні" міни запрограмовані самознищуватися протягом 30 днів чи навіть меншого проміжку часу. Він також зазначив, що за його оцінками, лише в одному з шести мільйонів випадків система самознищення може не спрацювати.

Активісти називають рішення Трампа "смертним вироком для цивільних"

Міністр оборони Марк Еспер своєю чергою зазначив, що США беруть до уваги питання безпеки цивільного населення, але розглядають протипіхотні міни як "важливий інструмент" для військових.

Обурення активістів

Рішення Білого дому викликало хвилю критики з боку громадських організацій, які борються проти застосування протипіхотних мін у військових конфліктах. Анне Гері, директорка міжнародної організації Handicap International, що захищає права людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, заявила про своє обурення рішенням американського президента. "Заява Трампа щодо протипіхотних мін - це смертний вирок для цивільних", - зазначила Гері.

У вашингтонській дослідницькій групі "Асоціація з контролю за озброєннями" своєю чергою заявили, що "розумні" міни раніше демонстрували свою низьку надійність та не були взяті на озброєння іншими союзниками США в НАТО.