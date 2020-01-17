 Трамп дозволив армії США використовувати протипіхотні міни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трамп дозволив армії США використовувати протипіхотні міни

Адміністрація президента США Дональда Трампа зняла заборону на використання американськими військовими протипіхотних мін, накладену його попередником Бараком Обамою.

Тепер армія США зможе використовувати так звані розумні протипіхотні міни

Тепер армія США зможе використовувати так звані "розумні" протипіхотні міни

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 31 січня, дозволив американським військовим використовувати протипіхотні міни - за умови, що вони можуть бути деактивовані чи знищені дистанційно. Про це йдеться у відповідній заяві адміністрації Трампа.

"Міністерство оборони рішуче вважає, що обмеження, накладені на американські війська політикою адміністрації Обами, можуть поставити їх у вкрай невигідне становище під час конфлікту із нашими супротивниками", - зазначається в заяві Білого дому. У повідомленні також пояснюється, що Трамп прагне зробити армію США сильнішою і "не бажає погоджуватися на такий ризик для наших військових".

Тепер, зазначають у Білому домі, армія США матиме можливість використовувати протипіхотні міни по всьому світу "у виключних обставинах".

Скасування політики Обами

Таким чином Білий дім скасував рішення попередника Трампа Барака Обами, який у 2014 році заборонив використання будь-яких протипіхотних мін американськими військовими. Тоді президент також наказав знищити всі запаси американських протипіхотних мін та заявив, що США не будуть співпрацювати з іншими країнами у розробці нових моделей цього виду зброї.

Рішення Трампа щодо протипіхотних мін прямо суперечить політиці Барака Обами

Рішення Трампа щодо протипіхотних мін прямо суперечить політиці Барака Обами

Єдиним виключенням стало застосування американських протипіхотних мін для захисту кордону між КНДР та Південною Кореєю. На цьому наполягали американські військові стратеги.

"Розумні" міни, котрі можна вимикати

У Білому домі наполягають, що не надали дозволу використовувати традиційні протипіхотні міни і йдеться лише про ті вибухові пристрої, які можна вимикати чи ліквідовувати дистанційно.

Під час спілкування з журналістами представник Пентагону Вік Меркадо заявив, що такі "розумні" міни запрограмовані самознищуватися протягом 30 днів чи навіть меншого проміжку часу. Він також зазначив, що за його оцінками, лише в одному з шести мільйонів випадків система самознищення може не спрацювати.

Активісти називають рішення Трампа смертним вироком для цивільних

Активісти називають рішення Трампа "смертним вироком для цивільних"

Міністр оборони Марк Еспер своєю чергою зазначив, що США беруть до уваги питання безпеки цивільного населення, але розглядають протипіхотні міни як "важливий інструмент" для військових.

Обурення активістів

Рішення Білого дому викликало хвилю критики з боку громадських організацій, які борються проти застосування протипіхотних мін у військових конфліктах. Анне Гері, директорка міжнародної організації Handicap International, що захищає права людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, заявила про своє обурення рішенням американського президента. "Заява Трампа щодо протипіхотних мін - це смертний вирок для цивільних", - зазначила Гері.

У вашингтонській дослідницькій групі "Асоціація з контролю за озброєннями" своєю чергою заявили, що "розумні" міни раніше демонстрували свою низьку надійність та не були взяті на озброєння іншими союзниками США в НАТО.

Дивитись відео 01:57

"Хвостаті сапери": як пацюки винюхують міни (26.03.2019)

Аудіо й відео до теми

"Хвостаті сапери": як пацюки винюхують міни (26.03.2019)  

Також за темою

Iranische Fateh-110 Boden-Boden-Rakete

У Пентагоні визнали, що від обстрілу Іраном постраждали військові США в Іраку 17.01.2020

Унаслідок здійсненого 8 січня іранського ракетного обстрілу авіабази США в Іраку постраждало кілька американських військових. Наявність постраждалих під час обстрілу визнало Центральне командування армії США.

Richard Vaughn Spencer

Міністра ВМС США звільнили через конфлікт з Трампом 25.11.2019

Глава Пентагону звільнив міністра ВМС США Річарда Спенсера через його позицію щодо "морського котика", звинуваченого у вбивстві полоненого.

Frankreich Boves | Logo von Amazon

Amazon позивається проти Пентагону за програний багатомільярдний тендер 23.11.2019

У жовтні цього року інтернет-компанія Microsoft вийшла переможцем тендера міноборони США на забезпечення міністерства хмарними технологіями. Amazon вважає це рішення несправедливим.

Реклама

Докладно

Засідання Європарламенту

Як зміниться Європарламент після Brexit

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу ЄС. Як це позначиться на Європарламенті.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  