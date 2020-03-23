 Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.03.2020

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Трамп: Від заходів проти COVID-19 може померти більше, ніж від самої хвороби

Викликане пандемією безробіття буде більш шкідливим для американців ніж хвиля коронавірусу, заявив американський президент. Він наполягає, щоб обмежувальні заходи скасували до Великодня.

Дональд Трамп вимагає скасування карантину в США

Дональд Трамп вимагає скасування карантину в США

Президент США Дональд Трамп припускає, що від обмежувальних заходів, запроваджених у країні через епідемію коронавірусу, може померти більше людей, ніж від самої коронавірусної інфекції COVID-19. "Ви втратите більше людей, якщо введете країну в масштабну рецесію чи депресію. Ви втратите людей. У вас будуть тисячі самогубств", - заявив він у вівторок, 24 березня, в ефірі телеканалу Fox News.

Трамп зазначив, що внаслідок грипу вмирає більше людей, ніж від коронавірусу. "Через грип вмирають тисячі людей. І при цьому ми ніколи не "вимикали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. І ми при цьому не просимо автовиробників припинити робити машини", - зазначив він.

На думку американського президента, безробіття, викликане кризою з коронавірусом, буде більш небезпечним для країни, ніж сама хвороба. "Ми не можемо втратити Boeing, ми не можемо втратити такі компанії. Якщо ми втратимо ці компанії, ми будемо говорити про сотні тисяч робочих місць, мільйони робочих місць", - зазначив Трамп.

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Він також зазначив, що розраховує на скасування обмежувальних заходів у США до Великодня, який католики святкуватимуть 12 квітня. "Це лікування гірше проблеми. Знову ж таки, люди, багато людей, на мій погляд, помруть, якщо ми дозволимо це продовжувати. Ми повинні повернутися до роботи. Наші люди хочуть повернутися на роботу", - зазначив президент США.

За даними ресурсу Worldometers, що відстежує поширення коронавірусної інфекції, станом на вечір 24 березня у США інфікувалось понад 50 тисяч людей. Від хвороби померло 667 осіб.

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