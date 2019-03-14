 Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2019

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Новини

Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу США

Президент США Дональд Трамп заветував рішення парламенту про скасування надзвичайного стану, оголошеного через ситуацію на мексиканському кордоні. Конгрес США намагатиметься подолати це вето 26 березня.

Президент наклав вето на резолюцію Конгрессу

Президент наклав вето на резолюцію Конгрессу

Президент США Дональд Трамп застосував право вето щодо резолюції Конгресу США про припинення у країні дії надзвичайного стану, який голова держави запровадив через ситуацію на мексиканському кордоні. "Сьогодні я накладаю вето на цю резолюцію. Конгрес має право ухвалити цю резолюцію, а в мене є обов'язок накласти вето", - заявив президент країни у п'ятницю, 15 березня, під час виступу у Білому домі, передає агенція dpa. Таким чином Трамп вперше застосував право вето після того, як він вступив на посаду президента країни у 2017 році.

Щоб подолати президентське вето, знадобиться дві третини голосів Конгресу США. Спікерка Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі заявила, що Конгрес намагатиметься зробити це. "26 березня Палата знову буде захищати нашу Конституцію і нашу демократію від надзвичайного стану президента шляхом проведення голосування, щоб скасувати вето", - заявила вона, звинувативши Трампа у "беззаконному захопленні влади" та ігноруванні конституції, передає агенція Reuters.

DW.COM

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить надзвичайний стан для виділення коштів на будівництво загорожі на кордоні з Мексикою. (15.02.2019)

Законодавці у нижній палаті Конгресу США більшістю голосів ухвалили резолюцію про скасування запровадженого президентом США Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою. (27.02.2019)

Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні 15 лютого для того, щоб отримати в розпорядження кошти в розмірі близько восьми мільярдів доларів, більшість із яких він планує використати на зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Після цього він підписав закон про бюджет, відвернувши таким чином новий "шатдаун" частини федеральних органів.

18 лютого Каліфорнія та ще 15 американських штатів подали позов проти адміністрації Трампа через оголошення надзвичайного стану. Вони заявили, що намагання Трампа через проголошення надзвичайного стану обійти Конгрес, щоб профінансувати спорудження муру на американсько-мексиканському кордоні, є неконституційним.

14 березня Сенат США проголосував резолюцію щодо припинення у країні надзвичайного стану, яка вже пройшла голосування у Палаті представників Конгресу.

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