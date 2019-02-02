Трамп висунув свого кандидата на посаду голови Світового банку

Президент США Дональд Трамп в середу, 6 лютого, висунув кандидатуру заступника міністра фінансів Девіда Малпасса на посаду нового очільника Світового банку. "Він боровся за те, щоб фінансування було зосереджено в місцях і проектах, які дійсно потребують допомоги, включно з людьми, які живуть у крайній бідності", - заявив американський президент, передає агенція Reuters. Сам Малпасс наголосив, що хоче працювати задля "конструктивних реформ" в банку, цитує агенція AFP.

Кандидатуру президента Світового банку має схвалити його виконавча рада, яка обирає серед претендентів на цю посаду зі 189 країн-акціонерів банку. Традиційно президентом банку стає кандидат Сполучених Штатів, які є найбільшим акціонером банку з часткою в 16 відсотків. Останні 6,5 років Світовий банк очолював Джим Йонг Кім, який 1 лютого несподівано оголосив про свою відставку.

Девід Малпасс неодноразово виступав з гострою критикою на адресу Світового банку. У 2017 році під час виступу у Конгресі США він зазначив, що такі міжнародні інституції, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд "витрачають багато грошей" та "не дуже ефективні". За його словами, їхня практика кредитування "часто корумпована".

62-річний республіканець Девід Малпасс під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в 2016 році був його старшим економічним радником. З вересня 2017 року він обіймає посаду заступника міністра фінансів США з закордонних справ. Офіційний процес подання заявки на посаду голови Світового банку починається 7 лютого і триватиме до 14 березня.