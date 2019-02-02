 Трамп висунув свого кандидата на посаду голови Світового банку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Трамп висунув свого кандидата на посаду голови Світового банку

Американський президент запропонував кандидатом на посаду очільника Світового банку заступника міністра фінансів Девіда Малпасса, який відомий своєю критикою на адресу установи.

Девід Малпасс (ліворуч) та Дональд Трамп

Девід Малпасс (ліворуч) та Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в середу, 6 лютого, висунув кандидатуру заступника міністра фінансів Девіда Малпасса на посаду нового очільника Світового банку. "Він боровся за те, щоб фінансування було зосереджено в місцях і проектах, які дійсно потребують допомоги, включно з людьми, які живуть у крайній бідності", - заявив американський президент, передає агенція Reuters. Сам Малпасс наголосив, що хоче працювати задля "конструктивних реформ" в банку, цитує агенція AFP.

Кандидатуру президента Світового банку має схвалити його виконавча рада, яка обирає серед претендентів на цю посаду зі 189 країн-акціонерів банку. Традиційно президентом банку стає кандидат Сполучених Штатів, які є найбільшим акціонером банку з часткою в 16 відсотків. Останні 6,5 років Світовий банк очолював Джим Йонг Кім, який 1 лютого несподівано оголосив про свою відставку

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Девід Малпасс неодноразово виступав з гострою критикою на адресу Світового банку. У 2017 році під час виступу у Конгресі США він зазначив, що такі міжнародні інституції, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд "витрачають багато грошей" та "не дуже ефективні". За його словами, їхня практика кредитування "часто корумпована".

62-річний республіканець Девід Малпасс під час передвиборної кампанії Дональда Трампа в 2016 році був його старшим економічним радником. З вересня 2017 року він обіймає посаду заступника міністра фінансів США з закордонних справ. Офіційний процес подання заявки на посаду голови Світового банку починається 7 лютого і триватиме до 14 березня.

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