Трамп висунув посла США в Канаді на посаду постпреда при ООН

Президент США Дональд Трамп висунув на посаду постійного представника США при Організації Об'єднаних Націй (ООН) кандидатуру амбасадорки США в Канаді Келлі Крафт. "Я не сумніваюся в тому, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні", - написав президент США у своєму мікроблозі Twitter ввечері в п'ятницю, 22 лютого.

Келлі Крафт обіймає посаду посла США в Канаді з 2017 року. За словами Трампа, Крафт "зробила прекрасну роботу", представляючи інтереси Сполучених Штатів.

У жовтні 2018 року Ніккі Хейлі, котра обіймала посаду постпреда США при ООН з кінця січня 2017 року, оголосила, що йде з посади. Трамп запропонував на посаду речницю Державного департаменту США Хізер Науерт, однак днями вона відмовилася.