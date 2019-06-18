Трамп висунув Марка Еспера на пост виконувача обов'язків міністра оборони

У розпал іранської кризи міністерство оборони США отримає нового керівника. У п'ятницю, 21 червня, пресслужба Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп має намір призначити новим виконувачем обов'язків міністра оборони Марка Еспера. Еспер вже 24 червня має приступити до роботи на новій посаді. Досі він керував сухопутними військами США, передає агенція новин dpa.

Минулого тижня виконувач обов'язків міністра оборони Патрік Шанахан несподівано заявив, що не хоче постійно керувати Пентагоном. Своє рішення Шанахан пояснював сімейними обставинами. Вже тоді Трамп оголосив, що Еспер стане виконувачем обов'язків міністра оборони.

Якщо плани Трампа справдяться, то в майбутньому Еспер стане наступником Джеймса Меттіса, який у грудні пішов у відставку через розбіжності в поглядах з президентом. Лише шість тижнів тому Трамп призначив Шанахана в якості постійного керівника оборонного відомства. Однак кандидатуру Шанахана по посту міністра оборони ще мав затвердити Сенат.