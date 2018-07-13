 Трамп вважає теперішні відносини США та Росії найгіршими в історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Трамп вважає теперішні відносини США та Росії найгіршими в історії

Сьогодні у фінській столиці президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін мають обговорити відносини між двома державами. Дональд Трамп заявив, що вони ніколи не були гіршими, ніж зараз.

Дональд та Меланія Трамп у Гельсінкі

Дональд та Меланія Трамп у Гельсінкі

У Гельсінкі в понеділок, 16 липня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Спочатку Трамп, який напередодні прибув до президентської резиденції у фінській столиці, зустрінеться з президентом країни Саулі Нііністе. О 12:20 за центральноєвропейським часом у президентському палаці почнеться зустріч Трампа та Путіна, які вони проведуть у присутності тільки перекладачів. Після обіду двох делегацій має відбутися спільна прес-конференція. На завершення Путін проведе переговори із фінським колегою.

За кілька годин до початку зустрічі Трамп заявив, що відносини США із Росією зараз дуже погані. "Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатолітній дурості та тупості США, а тепер і через "полювання на відьом", - написав він в Twitter.

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома державами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки. Також вони можуть обговорити втручання РФ у вибори в США та ситуацію в Сирії та України

DW.COM

Зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться у столиці Фінляндії 16 липня. (15.07.2018)

Яку угоду хочуть укласти Трамп і Путін? Ще до їхньої зустрічі в Гельсінкі зрозуміло одне: Трамп здатний принести в жертву своєму марнославству і підступності всіх західних союзників, вважає Крістіан Тріппе. (15.07.2018)

Нагадаємо, що напередодні президентського саміту у Гельсінки відбулись масові протести проти Дональда Трампа та Володимира Путіна. Демонстранти закидають їм порушення прав людини та утиски свободи слова. 

За кілька днів до зустрічі у США Велике журі висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення пред'явлені в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року.

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