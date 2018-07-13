Трамп вважає теперішні відносини США та Росії найгіршими в історії

У Гельсінкі в понеділок, 16 липня, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Спочатку Трамп, який напередодні прибув до президентської резиденції у фінській столиці, зустрінеться з президентом країни Саулі Нііністе. О 12:20 за центральноєвропейським часом у президентському палаці почнеться зустріч Трампа та Путіна, які вони проведуть у присутності тільки перекладачів. Після обіду двох делегацій має відбутися спільна прес-конференція. На завершення Путін проведе переговори із фінським колегою.

За кілька годин до початку зустрічі Трамп заявив, що відносини США із Росією зараз дуже погані. "Наші відносини з Росією ніколи не були гіршими завдяки багатолітній дурості та тупості США, а тепер і через "полювання на відьом", - написав він в Twitter.

Під час зустрічі президенти США та Росії планують обговорити непрості відносини між двома державами та низку питань національної безпеки. Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявляв, що майбутня зустріч Трампа та Путіна може покращити відносини між двома державами, а однією з тем на зустрічі може стати можливе повернення Росії до Великої вісімки. Також вони можуть обговорити втручання РФ у вибори в США та ситуацію в Сирії та України.

Нагадаємо, що напередодні президентського саміту у Гельсінки відбулись масові протести проти Дональда Трампа та Володимира Путіна. Демонстранти закидають їм порушення прав людини та утиски свободи слова.

За кілька днів до зустрічі у США Велике журі висунуло звинувачення 12-ом співробітникам Головного розвідувального управління (ГРУ) Генштабу Росії у змові з метою здійснення хакерських атак. Йдеться про зламування комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії та передвиборного штабу Гілларі Клінтон у 2016 році під час президентської кампанії. Обвинувачення пред'явлені в рамках розслідування, яке проводить спецпрокурор США Роберт Мюллер щодо російського втручання у президентські вибори США 2016 року.