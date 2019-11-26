 Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Президента США Дональда Трампа запросили на перше слухання щодо його імпічменту, яке відбудеться у комітеті з питань правосуддя.

Дональд Трамп має час до неділі, аби вирішити, чи буде він брати участь у слуханнях щодо імпічменту

Дональд Трамп має час до неділі, аби вирішити, чи буде він брати участь у слуханнях щодо імпічменту

Комітет Палати представників Конгресу США з питань правосуддя запросив американського президента Дональда Трампа на слухання щодо його імпічменту, заплановані на 4 грудня. Про це йдеться у офіційному листі голови комітету Джеррольда Надлера, у якому він нагадав Трампу, що правила комітету дозволяють останньому відвідувати слухання, а команді його адвокатів - ставити питання свідкам.

"У президента є вибір, який він має зробити, - він може використати цю нагоду бути присутнім на слуханнях щодо імпіменту чи він може перестати скаржитись на цей процес", - зазначив Надлер у своїй заяві щодо запрошення Трампа. Надлер також висловив сподівання, що президент США обере другий варіант.

DW.COM

Слухання у комітеті з питань правосуддя стануть новим етапом у розслідуванні щодо можливого імпічменту Трампа через так званий "український скандал" і можуть призвести до висунення йому формальних звинувачень вже за декілька тижнів.

Комітет з розвідки, який останніми тижнями вів своє розслідування щодо можливого тиску Трампа на українського президента Володимира Зеленського, має підготувати доповідь щодо зібраних доказів майже одразу після повернення конгресменів з канікул до Дня подяки.

Президент США не зобов'язаний відвідувати слухання, але формальне запрошення дозволяє його юристам брати участь у процедурах, пов'язаних із імпічментом, та ставити свої запитання свідкам, яких допитуватимуть у комітеті. Саме відсутність такої можливості на попередніх етапах розслідування була підставою для критики з боку Трампа та інших представників Республіканської партії.

Комітет з правосуддя розгляне цю доповідь та вирішить, чи рекомендувати Конгресу висувати формальні звинувачення проти Трампа. Очікується, що комітет винесе своє рішення щодо цього до середини грудня.

Зазначається, що у цих слуханнях візьмуть участь юридичні експерти, імена яких поки не називаються.

У Трампа є час до вечора 1 грудня, щоб повідомити комітет про свою участь у слуханнях та визначити довірених осіб, які матимуть змогу представляти його інтереси.

Розслідування щодо можливого імпічменту Трампа, ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

Don McGahn Ex-Berater von Trump

"Президенти - не королі": суд зобов'язав ексюриста Трампа свідчити у Конгресі 26.11.2019

Згідно з рішенням суду, колишній радник Дональда Трампа Дон Макган муситиме свідчити у Конгресі, попри спротив президента США.

CNN Demokratische Debatte in Detroit

Вибори президента США: претенденти-демократи за імпічмент Трампа 21.11.2019

Претенденти на номінацію кандидатом у президенти США від Демократичної партії на дебатах виступили за імпічмент Дональда Трампа, а також обговорили "український скандал" і кліматичну кризу.

Symbolbild Fahne USA Ukraine

"Українагейт" у США: "токсичні" наслідки для Києва 22.11.2019

Через процедуру імпічменту, яка загрожує президенту США Дональду Трампу, Україна опинилася в центрі уваги американської політики і ЗМІ. У Києві вже відчувають негативні наслідки скандалу для країни.

Реклама

Докладно

Олег Сенцов

Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова через рік після її присудження. Репортаж DW.  

Audi планує значне скорочення кількості персоналу

Автоконцерн Audi скоротить 9,5 тисячі робочих місць

За рахунок скорочення персоналу компанія хоче заощадити шість мільярдів євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  