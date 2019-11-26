Трампа запросили до Конгресу на слухання щодо його імпічменту

Комітет Палати представників Конгресу США з питань правосуддя запросив американського президента Дональда Трампа на слухання щодо його імпічменту, заплановані на 4 грудня. Про це йдеться у офіційному листі голови комітету Джеррольда Надлера, у якому він нагадав Трампу, що правила комітету дозволяють останньому відвідувати слухання, а команді його адвокатів - ставити питання свідкам.

"У президента є вибір, який він має зробити, - він може використати цю нагоду бути присутнім на слуханнях щодо імпіменту чи він може перестати скаржитись на цей процес", - зазначив Надлер у своїй заяві щодо запрошення Трампа. Надлер також висловив сподівання, що президент США обере другий варіант.

Слухання у комітеті з питань правосуддя стануть новим етапом у розслідуванні щодо можливого імпічменту Трампа через так званий "український скандал" і можуть призвести до висунення йому формальних звинувачень вже за декілька тижнів.

Комітет з розвідки, який останніми тижнями вів своє розслідування щодо можливого тиску Трампа на українського президента Володимира Зеленського, має підготувати доповідь щодо зібраних доказів майже одразу після повернення конгресменів з канікул до Дня подяки.

Президент США не зобов'язаний відвідувати слухання, але формальне запрошення дозволяє його юристам брати участь у процедурах, пов'язаних із імпічментом, та ставити свої запитання свідкам, яких допитуватимуть у комітеті. Саме відсутність такої можливості на попередніх етапах розслідування була підставою для критики з боку Трампа та інших представників Республіканської партії.

Комітет з правосуддя розгляне цю доповідь та вирішить, чи рекомендувати Конгресу висувати формальні звинувачення проти Трампа. Очікується, що комітет винесе своє рішення щодо цього до середини грудня.

Зазначається, що у цих слуханнях візьмуть участь юридичні експерти, імена яких поки не називаються.

У Трампа є час до вечора 1 грудня, щоб повідомити комітет про свою участь у слуханнях та визначити довірених осіб, які матимуть змогу представляти його інтереси.

Розслідування щодо можливого імпічменту Трампа, ініційоване Демократичною партією у Палаті представників Конгресу США, сфокусоване на телефонній розмові Зеленського і Трампа, яка відбулася 25 липня цього року. У ній Трамп, зокрема, закликав Зеленського розслідувати справу, що стосується ексвіцепрезидента США Джо Байдена та його сина.