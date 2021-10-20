Безкоштовний проїзд в громадському транспорті в ЄС: ціна вирішує не все

У березні 2020 року Люксембург стане першою країною в світі, у якій весь громадський транспорт буде безкоштовним. Експериментують із цим і в Німеччині. Мета - змусити людей пересісти з авто на автобус, трамвай і метро.