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Трамвай - вид громадського транспорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трамвай".
Особливість трамваю полягає в тому, що він рухається на рейках. Як правило, трамваї оснащені електродвигунами. Переважно трамваї використовуються в містах.
Транспортники Києва просять владу в кілька разів підвищити тарифи на проїзд на метро та автобусах, посилаючись на високу собівартість. Експерти у розрахунках сумніваються, але прогнозують, що дорожчим проїзд все ж стане.
У березні 2020 року Люксембург стане першою країною в світі, у якій весь громадський транспорт буде безкоштовним. Експериментують із цим і в Німеччині. Мета - змусити людей пересісти з авто на автобус, трамвай і метро.
Німці поважають закон, але інколи їздять у громадському транспорті без квитка. Хоча у ФРН це - кримінальний злочин. Штраф за безбілетний проїзд становить 60 євро, але дійти може і до в'язниці. Яким чином - дивіться у матеріалі DW.
Трамвай без водія. У німецькому Потсдамі випробовують перший у світі безпілотний трамвай. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.