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Трамвай

Трамвай - вид громадського транспорту. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "трамвай".

Особливість трамваю полягає в тому, що він рухається на рейках. Як правило, трамваї оснащені електродвигунами. Переважно трамваї використовуються в містах.

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті

У Києві підвищать ціни на проїзд у комунальному транспорті 20.10.2021

Підвищення ціни проїзду київська влада аргументує збереженням стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників.

В метро за 25 гривень? Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва

В метро за 25 гривень? Чи подорожчає проїзд у громадському транспорті Києва 20.05.2021

Транспортники Києва просять владу в кілька разів підвищити тарифи на проїзд на метро та автобусах, посилаючись на високу собівартість. Експерти у розрахунках сумніваються, але прогнозують, що дорожчим проїзд все ж стане.
Як Україна переходить на громадський електротранспорт

Як Україна переходить на громадський електротранспорт 22.12.2020

Українська влада обіцяє до 2030 року збільшити частку електричного громадського транспорту. Як відбувається реалізація цього задуму та що для цього потрібно - у матеріалі DW.
Безкоштовний проїзд в громадському транспорті в ЄС: ціна вирішує не все

Безкоштовний проїзд в громадському транспорті в ЄС: ціна вирішує не все 17.02.2020

У березні 2020 року Люксембург стане першою країною в світі, у якій весь громадський транспорт буде безкоштовним. Експериментують із цим і в Німеччині. Мета - змусити людей пересісти з авто на автобус, трамвай і метро.

Громадський транспорт по-німецьки: в тюрму за проїзд "зайцем" (29.11.2019) 29.11.2019

Німці поважають закон, але інколи їздять у громадському транспорті без квитка. Хоча у ФРН це - кримінальний злочин. Штраф за безбілетний проїзд становить 60 євро, але дійти може і до в'язниці. Яким чином - дивіться у матеріалі DW.
Чому в Німеччині кидають за ґрати пасажирів без квитка

Чому в Німеччині кидають за ґрати пасажирів без квитка 28.11.2019

Німці відомі своєю повагою до закону. Все ж, і в Німеччині чимало "зайців" у громадському транспорті. Попри те що за безквитковий проїзд можна потрапити за ґрати.

Як ловлять "зайців" у німецькому транспорті (16.04.2019) 16.04.2019

3 євро - вартість квитка для проїзду у громадському транспорті в Кельні, 60 євро - штраф за його відсутність. Як "ловлять" німецьких транспортних "зайців" - дивіться у відео.

Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті

Поліція Нідерландів затримала підозрюваного у стрілянині в Утрехті 18.03.2019

Після кількох годин розшуків нідерландська поліція затримала уродженця Туреччини, якого підозрюють у стрілянині в Утрехті. ЗМІ повідомляють, що нападник стріляв у свою родичку, але поцілив і в інших людей.
Як влаштований громадський транспорт у Німеччині

Як влаштований громадський транспорт у Німеччині 13.03.2019

Скільки коштує квиток? Які види проїзних квитків бувають? Як штрафують "зайців"? DW розповідає про особливості громадського транспорту в Німеччині.
Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео)

Трамвай-безпілотник тестують у Німеччині (відео) 21.09.2018

Трамвай без водія. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

Перший у світі безпілотний трамвай тестують у Німеччині (21.09.2018) 21.09.2018

Трамвай без водія. У німецькому Потсдамі випробовують перший у світі безпілотний трамвай. Він може розпізнавати пішоходів, автомобілі, сигнали світлофора і дорожні знаки. А також зупиняється на потрібних зупинках і чекає, поки усі пасажири зайдуть до салону.

У Німеччині запустили трамвай для мисливців за покемонами

У Німеччині запустили трамвай для мисливців за покемонами 05.08.2016

Трамвай повільно рухається найкращими локаціями для полювання за віртуальними створіннями. Вартість квитка - 8 євро.

У Німеччині встановлюють "лежачі" світлофори для користувачів смартфонів (06.06.2016) 06.06.2016

Лампочки із червоним світлом вмонтовані просто в асфальт уздовж трамвайних колій. Такі пристрої мають привертати увагу пішоходів, які навіть під час ходьби містом не відриваються від власних гаджетів.

Лондон: на роботу в човні 04.09.2013

Лондонська транспортна система часом працює на межі: в метро в години пік завжди багато людей, спекотно та незручно. Компанія Thames Clippers пропонує новий вид послуги.
Понад півтори тонни пластиліну заважить мультик «Моя країна – Україна»

Понад півтори тонни пластиліну заважить мультик «Моя країна – Україна» 20.04.2012

Завдяки «пластиліновому» мультфільму «Йшов трамвай №9» про Степана Коваля дізналася вся Європа. Утім, після перемоги на Берлінале на перший великий проект мультиплікатора довелося чекати майже десять років.
«11-й трамвай» для пенсіонерів, або Як у Харкові вмирає соціальний транспорт

«11-й трамвай» для пенсіонерів, або Як у Харкові вмирає соціальний транспорт 22.07.2011

Тролейбуси та трамваї в Україні називають «соціальним транспортом», бо через пільги ним користуються переважно пенсіонери. У Харкові електротранспорту стає дедалі менше.
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