В Амстердамі сталися заворушення з антисемітськими гаслами

Ввечері у понеділок, 11 листопада, кілька десятків молодиків влаштували заворушення у західному районі Амстердама. Вони кидали каміння і феєрверки у транспорт, що знаходився поруч, потрощили трамвай і влаштували в ньому пожежу, повідомила поліція Нідерландів.

Як зазначає німецький телеканал новин ntv, молоді чоловіки вигукували гасло "Свободу Палестині" (Free Palestine) і називали євреїв "раковою пухлиною".

Мобільний підрозділ поліції встановив порядок на місці заворушень, поліція затримала кількох людей. Інформації про постраждалих наразі немає.

Напад на ізраїльських футбольних уболівальників в Амстердамі

Минулого тижня в Амстердамі відбулася низка сутичок за участі фанатів ізраїльського клубу "Маккабі", які приїхали підтримати свою команду у матчі проти нідерландського "Аякса", що відбувався 7 листопада.

У поліції Нідерландів повідомили, що перші інциденти були зафіксовані ще увечері 6 листопада, після того, як фанати "Маккабі" зірвали з будівлі і спалили прапор Палестини, а також влаштували погром у таксі. Як пише The Guardian, вони також вигукували образливі і провокаційні антипалестинські та антиарабські гасла.

У четвер вдень відбулося кілька невеликих зіткнень за участю ізраїльських фанатів. А вже після матчу "Маккабі"-"Аякс" відбулася низка нападів на ізраїльтян. Їх цілеспрямовано переслідували групи людей, які вигукували антисемітські гасла. Також були зафіксовані випадки, коли людей зупиняли і питали, чи вони не євреї та вимагали показати паспорти.

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ЗМІ писали, що нападники намагалися увірватися у готелі, де зупинилися ізраїльтяни. В результаті зіткнень п'ятеро людей були госпіталізовані, ще кілька десятків отримали легкі ушкодження. Понад 60 людей затримали.

Крім того, повідомлялося, що декілька ізраїльтян зникли без вісти, або були викрадені. Поліція не підтвердила цю інформацію.

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф засудив ці "неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян". Засудили напади і представники інших європейських країн, зокрема Німеччини.