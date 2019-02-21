 Торік ФРН не змогла вислати половину мігрантів, які підлягали депортації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2019

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Новини

Торік ФРН не змогла вислати половину мігрантів, які підлягали депортації

Кожен другий з 57 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку у Німеччині, уникнув депортації з країни, повідомив голова МЗС ФРН Горст Зеегофер. Надалі уряд посилить боротьбу з нелегальними мігрантами.

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер

Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер

Минулого року Німеччина не змогла вислати з країни 27 тисяч мігрантів, яким було відмовлено у наданні притулку, повідомив у неділю, 24 лютого, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) виданню Bild am Sonntag. Загальна кількість таких шукачів притулку складала 57 тисяч.

За словами очільника МВС ФРН, цих людей не змогли депортувати, оскільки правоохоронці не змогли їх знайти або в них не було жодних документів. Деякі з них опиралися депортації в аеропортах, додав він. Надалі країна буде посилювати зусилля для того, щоб депортувати цих людей, пообіцяв Зеегофер.

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Упродовж 2018 року органами влади Німеччини зареєстровано майже 186 тисяч прохань на отримання статусу біженця, що на 16,5 відсотка менше порівняно з 2017 роком, повідомили в МВС ФРН. (23.01.2019)

Після хуліганських нападів біженців на мешканців баварського міста Амберг очільник німецького МВС закликає до жорсткіших міграційних правил. (02.01.2019)

Німецький уряд планує проводити "підготовче" затримання до депортації тих мігрантів, які брехали щодо своїх особистих даних або становлять небезпеку, зазначив голова німецького МВС. Такі шукачі притулку будуть змушені регулярно відмічатися в поліції або носити пристрої для виявлення місцеперебування. Очікується, що уряд ухвалить відповідний закон до літніх канікул.

Тим часом кожна друга німецька компанія в минулому році уклала з біженцями договір про професійне навчання, йдеться в опитуванні міністерства економіки та Об'єднання торгово-промислових палат Німеччини (DIHK). У 2016 році так робила лише кожна третя фірма. Як повідомлялось раніше, протягом 2018 року у ФРН було подано 185 тисяч заяв на отримання притулку, що майже на 37 тисяч заяв менше порівняно з 2017 роком. Загалом з 2015 року в ФРН в'їхали близько мільйона біженців.

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