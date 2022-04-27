Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті

Лише невелика частина українських дітей-біженців уже пішла до школи в країнах ЄС. У Європарламенті дискутували, як слід дбати про них і як захистити їх від торгівлі людьми та експлуатації.