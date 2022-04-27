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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля".
Торгівля - обмін товарами, послугами, грошима між економічними суб'єктами. Однією з найпотужніших міжнародних організацій, які відстоюють ідею лібералізації торгівлі, є Світова організація торгівлі (СОТ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Людям, які тікають від війни і намагаються врятувати життя, може бути складно розрізнити допомогу від спроб заробити на їхньому горі. Правозахисні організації дають поради - як це зробити, й пропонують підтримку. Поліція відстежує підозрілих людей і просить не панікувати.
За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.