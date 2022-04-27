Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Торгівля

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "торгівля".

Торгівля - обмін товарами, послугами, грошима між економічними суб'єктами. Однією з найпотужніших міжнародних організацій, які відстоюють ідею лібералізації торгівлі, є Світова організація торгівлі (СОТ). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України

Єврокомісія пропонує на рік скасувати мита на товари з України 27.04.2022

Українські експортери зможуть ввозити до ЄС свої товари без митних платежів. Також планується призупинити дію антидемпінгових правил ЄС на українські вироби зі сталі.

Великобританія скасовує мита на українські товари

Великобританія скасовує мита на українські товари 26.04.2022

Лондон знімає квоти та знижує до нуля усі мита на товари з України. До такого кроку закликав український уряд.
ЄС планує послабити залежність Індії від Росії

ЄС планує послабити залежність Індії від Росії 24.04.2022

ЄС та США намагаються встановити тісніші зв'язки з Індією, що є одним з найбільших у світі покупцем російської зброї. Індія досі не засудила російську агресію проти України.
У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною

У ЄС пропонують лібералізувати автоперевезення з Україною 06.04.2022

Через блокування Росією морських портів України, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС дати дозвіл на переговори щодо лібералізації автомобільних вантажних перевезень для України та Молдови.
Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті

Як у ЄС хочуть захищати дітей-біженців з України - дебати у Європарламенті 05.04.2022

Лише невелика частина українських дітей-біженців уже пішла до школи в країнах ЄС. У Європарламенті дискутували, як слід дбати про них і як захистити їх від торгівлі людьми та експлуатації.

Як не стати жертвою торговців людьми та шахраїв у Німеччині: поради українцям (03.04.2022) 03.04.2022

Людям, які тікають від війни і намагаються врятувати життя, може бути складно розрізнити допомогу від спроб заробити на їхньому горі. Правозахисні організації дають поради - як це зробити, й пропонують підтримку. Поліція відстежує підозрілих людей і просить не панікувати.

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду

Австралія й Індія підписали проміжну торговельну угоду 03.04.2022

Підписання угоди про вільну торгівлю з Індією є для Австралії кроком на шляху до зменшення залежності від Китаю, що є найбільшим торговельним партнером країни.
ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці

ФРН посилила присутність поліцейських на вокзалах, куди прибувають українці 20.03.2022

Збільшення поліцейських патрулів на вокзалах Німеччини викликане необхідністю захисту українок, які туди прибувають, від торговців людьми та злочинців на сексуальному ґрунті.
Польща закликає ЄС до повної торговельної блокади Росії

Польща закликає ЄС до повної торговельної блокади Росії 19.03.2022

Через повномасштабну війну Росії проти України необхідно ввести торговельну блокаду Москви, вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. За його словами, блокада має стосуватися морської та сухопутної торгівлі.

Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів

Німеччина обіцяє захистити біженців з України від сексуальних злочинів 16.03.2022

Уряд Німеччини прагне захистити біженців від сексуального насильства. Про це влада заявила на тлі інформації про насильство щодо українки.

Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії

Трюфелі, преміумавто, сталь і енергетика: деталі 4-го пакета санкцій ЄС щодо Росії 16.03.2022

Євросоюз запровадив четвертий пакет санкцій за війну Росії проти України. DW розповідає, які продукти розкоші тепер заборонено постачати до РФ і як ЄС гальмуватиме розвиток російської енергетики.
Німецький бізнес покладає великі надії на візит канцлера ФРН Шольца до РФ

Німецький бізнес покладає великі надії на візит канцлера ФРН Шольца до РФ 13.02.2022

Глава німецько-російської зовнішньоторговельної палати застерігає від заморожування проєктів в РФ, незважаючи на ескалацію навколо України. Німецький бізнес покладає "великі надії" на візит канцлера ФРН до Москви.
Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ

Німецькі компанії продовжують постачати РФ товари подвійного призначення - ЗМІ 13.02.2022

За інформацією Welt am Sonntag, німецькі фірми постачали до Росії продукцію подвійного призначення і після анексії Криму, незважаючи на обмеження ЄС. У 2020 році вони поставили РФ таких товарів на 366 мільйонів євро.
ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу

ЗМІ: США можуть накласти на РФ ембарго, як на КНДР, Іран та Кубу 09.01.2022

Вашингтон пообіцяв запровадити проти Москви жорсткі санкції у разі нового вторгнення військ Росії в Україну. Серед іншого, обговорюється можливість озброєння "українських партизанів", повідомила The New York Times.
Україна продовжила заборону на імпорт товарів з Росії на рік

Україна продовжила заборону на імпорт товарів з Росії на рік 23.12.2021

Український уряд продовжив заборону на імпорт низки товарів з РФ до кінця 2022 року.

COVID-19: у Німеччині бум підроблених документів про вакцинацію

COVID-19: у Німеччині бум підроблених документів про вакцинацію 20.12.2021

Відтоді, як для відвідування громадських заходів та більшості магазинів у Німеччині вимагають пред'явити сертифікат про вакцинацію, розквітла торгівля підробками. Чому так важко з ними боротися - у матеріалі DW.
Інші статті