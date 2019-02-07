Торгівля Німеччини зі Східною Європою: з Україною - зростає, з Росією - знижується

У той час, коли на планеті уповільнюється економічне зростання і загострюються торговельні конфлікти, а в Німеччині назріває рецесія, в Східній Європі справи у німецького бізнесу йдуть дедалі краще. "Ніколи ще розширення ЄС на схід не було таким цінним, як сьогодні, - заявляє голова Східного комітету німецької економіки (OAOEV) Вольфґанґ Бюхеле (Wolfgang Büchele). - Багато в чому завдяки тісним взаємозв'язкам німецької економіки з такими країнами ЄС, як Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і Словаччина, німецький експорт взагалі досягнув зростання".

Йдеться про підсумки першого півріччя 2019 року, що були підбиті Східним комітетом на основі даних Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis), до яких ця впливова підприємницька організація зі штабквартирою в Берліні має ексклюзивний доступ. Вона представляє і лобіює інтереси німецьких фірм, які працюють на ринках 29 країн Центральної та Східної Європи, - колишніх соціалістичних країн і республік СРСР.

У торгівлі з Україною - значний приріст

Україна стала однією з країн регіону з найвищими темпами зростання експортно-імпортних операцій з Німеччиною, наголошується в повідомленні OAOEV. У першій половині цього року торговельний оборот між двома країнами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився на 8,2 відсотка до 3,76 мільярда євро.

Обсяг постачання українських товарів на німецький ринок зріс на 9,7 відсотка до 1,38 мільярда євро. Водночас сальдо зовнішньої торгівлі з Німеччиною залишається відємним: Україна імпортувала німецьких товарів на мільярд більше - на 2,38 мільярда. При цьому німецькі компанії продали замовникам з України на 7,3 відсотка більше продукції, ніж у попередній період.

За такої динаміки товарообороту Україна має всі шанси незабаром обійти Болгарію і посісти восьме місце після Словенії в списку найважливіших торговельних партнерів ФРН в східноєвропейському регіоні.

Країни Вишеградської групи - важливіші, ніж Китай

"Локомотивом зростання" в регіоні, наголошується в повідомленні OAOEV, є Польща. У першій половині цього року експортно-імпортні операції зі східним сусідом Німеччини зросли на п'ять відсотків і вперше перевищили 60 мільярдів євро.

Якщо за підсумками 2018 року Польща лише наздоганяла Великобританію в списку найважливіших зовнішньоторговельних партнерів ФРН, то протягом минулих шести місяців вона впевнено обійшла Сполучене Королівство, яке на тлі підготовки до Brexit скоротило обсяги торгівлі з Німеччиною на 5,8 відсотка. Тепер Польща - на шостому місці після Китаю, Нідерландів, США, Франції та Італії. Чехія розташувалася на десятому місці, Угорщина на 14-му, Румунія на 18-му, Словаччина на 19-му.

"Великі німецькі інвестиції останніх 15 років в Центральній і Східній Європі зараз окупаються двічі: вони підганяють процес модернізації в цьому регіоні і роблять значний внесок у підтримку стабільності нашої власної кон'юнктури", - пояснює Вольфґанґ Бюхеле.

Для наочності Східний комітет німецької економіки наводить такі цифри: торгівля Німеччини лише з країнами Вишеградської групи (Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина) досягла в першому півріччі 2019 року 150 мільярдів євро, що на 50 відсотків більше, ніж експортно-імпортні операції з Китаєм (100 мільярдів євро).

Росія: низький рубль і "слабка динаміка реформ"

Зовнішньоторговельний оборот ФРН з Росією склав за перші шість місяців 2019 року 29,3 мільярда євро. До 2012 року РФ була найважливішим діловим партнером Німеччини в Східній Європі, нагадує OAOEV. Тепер РФ - на третьому місці, причому з великим відставанням від лідерів. Обсяги німецької торгівлі з Польщею (60,7 мільярда) виявилися в першому півріччі у понад двічі більшими, ніж з РФ, з Чехією (46,6 мільярда) - у півтора рази більшими. Тепер Росія ризикує поступитися третім місцем Угорщині (28,5 мільярда) - країні з 10-мільйонним населенням, яка володіє лише незначними природними ресурсами.

"Відсутність динаміки в Росії пов'язана, насамперед, з низьким курсом рубля, падінням доходів від нафти і слабкою динамікою реформ. Але на нас, природно, болісно позначаються і санкції", - каже виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms).

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Заборона на в'їзд та замороження активів У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Секторальні санкції 16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії ЄС пішов за прикладом США Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Російська нафтова галузь під санкціями Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії ВПК під прицілом До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Санкції щодо спецслужб У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії США покарали російських олігархів У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії Санкції за отруєння Скрипалів 27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки. Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров



Експорт Казахстану: падіння через забруднення "Дружби"?

Німецько-російський товарообіг знизився в першому півріччі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 3,4 відсотка. Це пов'язано винятково з падінням російського експорту до ФРН на 6,7 відсотка до 16,3 мільярда євро.

Причина зниження полягає, швидше за все, як в падінні цін на російські енергоносії, зокрема - на природний газ, так і в істотному скороченні фізичних поставок нафти через майже двомісячний простій нафтопроводу "Дружба", який закінчується в Німеччині і виявився навесні паралізованим через хлориди, що потрапили до нього. Що ж стосується німецького експорту до РФ, то він за це півріччя зріс на один відсоток до 13 мільярдів євро.

Проблемами в системі "Дружба", через яку нафту до Європи постачає і Казахстан, можна, мабуть, пояснити і несподівано різке скорочення казахстанського експорту до ФРН в першій половині 2019 року одразу на 24,4 відсотка або більш ніж на 500 мільйонів євро - з 2,19 мільярда до 1,66 мільярда євро. OAOEV в своєму повідомленні для преси цей факт ніяк не коментує. Однак на запит DW пресслужба організації відповіла, що зниження майже на чверть, безсумнівно, пов'язане з поставками нафти, і допустила, що причиною могли стати як коливання цін, так і тимчасові труднощі з нафтопроводом "Дружба". Оскільки зараз вони подолані, в Східному комітеті очікують нормалізації ситуації з казахстанськими поставками в другому півріччі.

Але найбільший приріст, хоча і з дуже низького рівня, зафіксований в першому півріччі в торгівлі з Узбекистаном: понад 61 відсоток. При цьому узбецькі поставки до Німеччини зросли приблизно на 43 відсотка до 17,5 мільйона євро, а німецький експорт збільшився на 62 відсотки до 473,7 мільйона мільйона ​​євро. З цих даних можна зробити висновок, що місцеві та іноземні інвестори, які працюють на узбецькому ринку, посилено закуповують зараз німецьке промислове обладнання.

На думку глави Східного комітету Вольфґанґа Бюхеле, "Узбекистан став прямо-таки класичним прикладом, як країни виграють від того, що відкриваються для інвесторів, проводять послідовні реформи та інтегруються в міжнародні ланцюжки створення доданої вартості".