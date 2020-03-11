Том Генкс і його дружина Ріта Вілсон заразилися коронавірусом

Коронавірусом під час зйомок фільму в Австралії заразилися актор Том Генкс та його дружина, акторка Ріта Вілсон. Про це Генкс повідомив у четвер, 12 березня, у Twitter.

63-річний актор написав, що він та Вілсон, яка є його однолітком, відчули симптоми застуди та вирішили пройти тест на коронавірус, "аби зробити все правильно, як і потрібно робити у нинішньому світі". Результати тесту виявилися позитивними, зазначив Хенкс.

Він зазначив, що буде дотримуватися усіх протоколів, призначених лікарями. "Ми, Генкси, будемо досліджені, протестовані та ізольовані настільки, наскільки це буде необхідно для громадського здоров'я та безпеки", - додав актор та пообіцяв повідомляти про подальший розвиток подій.

Своєю чергою син подружжя на ім'я Чет опублікував у Instagram допис, в якому повідомив, що його батьки перебувають у доброму стані та для занепокоєння немає підстав. "Вони не переймаються через це, в них немає запаморочень, але, авжеж, вони дотримуються усіх необхідних медичних запобіжних заходів", - написав Чет.

Хенкс, номінований на "Оскара" за фільм "Вигнанець", повідомив, що готовий до ізоляції через коронавірус

Перша зірка Голлівуду з коронавірусом

Таким чином Генкс та Вілсон стали першими популярними голівудськими акторами, які були інфіковані коронавірусом. При цьому у США зараз зафіксовано більше однієї тисячі випадків інфікування хворобою, а у Австралії - 128 заражень коронавірусом.

Генкс опинився в Австралії для роботи над фільмом, присвяченим американському співаку Елвісу Преслі. Актор мав грати у ньому менеджера музиканта Тома Паркера. Він перебуває у місті Голд Кост на східному узбережжі континенту, де розташована одна з найбільших голлівудських студій у країні.

Мер Голд Косту Том Тейт під час пресконференції заявив журналістам, що зйомки фільму були призупинені та на знімальну групу очікує 14 днів карантину та тестів. "Ми звертаємо наше серце до Тома та його дружини", - зазначив Тейт.

У компанії Warner Bros заявили, що знають про те, що члени знімальної команди у Австралії були інфіковані коронавірусом, але не згадали імен Генкса та Вілсон у своїй заяві.