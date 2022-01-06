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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "томос".
Слово "томос", що має грецьке походження, буквально перекладаєтся як "документ". Патріарший синодальний томос ухвалюється синодом та підписується Вселенським патріархом. Цей документ має законодавчу силу, зокрема щодо заснування нових церков, визначення їхніх кордонів та повноважень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.