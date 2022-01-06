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Томос

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "томос".

Слово "томос", що має грецьке походження, буквально перекладаєтся як "документ". Патріарший синодальний томос ухвалюється синодом та підписується Вселенським патріархом. Цей документ має законодавчу силу, зокрема щодо заснування нових церков, визначення їхніх кордонів та повноважень. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео)

Епіфаній про три роки ПЦУ: Боротьба триває (відео) 06.01.2022

Три роки тому ПЦУ отримала томос. Що змінилося з того часу, яким церква бачить своє майбутнє, що думає про загрозу вторгнення Росії, а також про діджиталізацію? Читайте в інтерв'ю DW з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм.
30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео)

30 років Незалежності України: головні політичні події та постаті (відео) 23.08.2021

Україна відзначає 30 років Незалежності. За цей час змінилися 6 президентів, сталися 2 революції, анексія Криму Росією та війна на Донбасі. Хто і як правив Україною?

Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео)

Священник-поліцейский та його підвальний храм у Бахмуті (відео) 30.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія?

Як священник ПЦУ працює поліцейським на Донбасі (23.12.2020) 23.12.2020

Єдиний у прифронтовому Бахмуті храм Православної церкви України розташований у підвалі п'ятиповерхівки, а його настоятель отець Сергій працює поліцейським. Навіщо священнику ПЦУ на Донбасі мирська професія та як вдається поєднувати обидві служби - у репортажі DW.
ДБР закрило справу по томос проти Петра Порошенка

ДБР закрило "справу по томос" проти Петра Порошенка 31.07.2020

ДБР закрило "справу по томос" проти експрезидента України Петра Порошенка, повідомив його адвокат. Тим часом у бюро заявляють, що у рамках цієї справи ДБР не перевіряло питання отримання Україною томоса про автокефалію.
Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео)

Коронавірус і церква: Великдень в онлайнформаті? (відео) 31.03.2020

На час карантину в Україні припадає одне з найбільших православних свят - Великдень. Чи зможуть люди прийти на богослужіння? Які церкви готові підтримати проект Зеленського "Великдень вдома"?

Церква і коронавірус: Великдень, причастя, цілування ікон (30.03.2020) 30.03.2020

Великдень вдома, богослужіння онлайн, до 10 людей у храмі, дезінфекція ікон та нове причастя. Як різні церкви в Україні реагують на епідемію та як виконують карантин? Дивіться у репортажі DW.
Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП

Філарет відкликав підпис під документом про ліквідацію УПЦ КП 10.01.2020

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відкликав свій підпис під постановою помісного собору 2018 року, яким ліквідовується УПЦ КП. Однак речник ПЦУ Євстратій Зоря заявляє, що юридичних наслідків ця дія не матиме.
До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній

До ПЦУ приєдналися 600 парафій Московського патріархату - Епіфаній 05.01.2020

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній очікує, що надалі відбудеться ще одна хвиля приєднань парафій до ПЦУ. При цьому церква не хоче "створювати всередині країни релігійний фронт".

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео)

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (відео) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться репортаж DW.

ПЦУ за парканом: що змінилося за рік після томоса (02.01.2020) 02.01.2020

Замість об'єднання томос розколов громаду в селі Морозівка на Київщині на два табори. Парафіян ПЦУ, по суті, викинули за паркан місцевого храму. Але віряни не хочуть з цим миритися. Дивіться у репортажі DW, що змінилося за рік після набуття томоса в Морозівці і за що тут цінують ПЦУ.
РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ

РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом, що визнав ПЦУ 27.12.2019

РПЦ розірвала зв'язки з Олександрійським патріархом Феодором II, який визнав автокефалію Православної церкви України. Водночас у РПЦ заявили, що підтримуватимуть зв'язок з іншими архієреями, які не визнають ПЦУ.
Річниця створення ПЦУ: нові підходи молодої церкви

Річниця створення ПЦУ: нові підходи молодої церкви 15.12.2019

Православна церква України 15 грудня відзначає свою першу річницю. Про те, чого досягла ПЦУ за цей час та чим вирізняється ця молода церква, - з'ясовувала DW.
Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря

Епіфаній повідомив про юридичне припинення існування УПЦ КП та УАПЦ - Зоря 14.12.2019

Про остаточне юридичне припинення УПЦ КП та УАПЦ як релігійних організацій повідомив речник ПЦУ Євстратій Зоря. Напередодні патріарх Філарет анонсував форум на захист "Київського патріархату".
Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ

Олександрійський патріархат визнав автокефалію ПЦУ 08.11.2019

Автокефалію Православної церкви України визнав Олександрійський патріархат, заявив архієпископ Євстратій.
Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ

Коментар: Бунт Філарета - перше випробування для ПЦУ 21.06.2019

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет відкинув томос і оголосив про відновлення Київського патріархату. Про наслідки цього кроку для майбутнього ПЦУ - Сергій Руденко.
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