Токіо і Сеул повідомили про новий запуск ракет Північною Кореєю

Збройні сили Північної Кореї здійснили запуск двох ракет малої дальності, що впали в акваторії Японського моря. Про проведення в четвер, 25 липня, пусків північнокорейських ракет повідомили представники міністерства оборони Південної Кореї у Сеулі, передає агенція новин AFP.

За даними міноборони Південної Кореї, обидві ракети були випущені з розташованого на півночі КНДР регіону Вонсан. Перша ракета пролетіла 430 кілометрів, а друга "дещо більше", запевняють південнокорейські військові. Поки що невідомо, про який саме тип ракет ідеться. У Сеулі намагаються це визначити за допомогою США, повідомляє dpa.

Згодом проведення цих ракетних тестів підтвердили також і в міністерстві оборони Японії. У Токіо запевнили, що обидві ракети не долетіли до територіальних вод Японії та не становили жодної загрози японським інтересам. Пуски північнокорейських ракет зафіксували також і США.

"Наші військові уважно стежать за ситуацією на випадок додаткових пусків, зберігаючи водночас стан бойової готовності", - йдеться в повідомленні генерального штабу в Сеулі, цитує AFP. Крім того, речниця оборонного відомства Південної Кореї закликала Пхеньян відмовитися від "акцій, котрі не допомагають зменшити військову напругу".

Японський міністр оборони Такесі Івая запевнив, що "вкрай розчарований" через повідомлення про запуски КНДР. "Якщо це були балістичні ракети, тоді це означатиме порушення резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив японський урядовець, цитує dpa. "Ми й надалі докладатимемо зусиль для збору та аналізу інформації, координуючи свої дії з США і Південною Кореєю", - додав міністр.

Востаннє КНДР провела пуски ракет у травні цього року. Власне пуски балістичних ракет будь-якої дальності Північній Кореї забороняє спеціальна резолюція Ради Безпеки ООН, однак це не стримує Пхеньян від проведення таких пусків.

Дальність польоту північнокорейських балістичних ракет