Токіо і Сеул повідомили про новий запуск ракет Північною Кореєю
Армія КНДР провела запуск двох ракет малої дальності, що пролетіли понад 400 кілометрів і впали в Японське море, повідомили в Сеулі. Японія і Південна Корея висловили через це стурбованість.
Збройні сили Північної Кореї здійснили запуск двох ракет малої дальності, що впали в акваторії Японського моря. Про проведення в четвер, 25 липня, пусків північнокорейських ракет повідомили представники міністерства оборони Південної Кореї у Сеулі, передає агенція новин AFP.
За даними міноборони Південної Кореї, обидві ракети були випущені з розташованого на півночі КНДР регіону Вонсан. Перша ракета пролетіла 430 кілометрів, а друга "дещо більше", запевняють південнокорейські військові. Поки що невідомо, про який саме тип ракет ідеться. У Сеулі намагаються це визначити за допомогою США, повідомляє dpa.
Згодом проведення цих ракетних тестів підтвердили також і в міністерстві оборони Японії. У Токіо запевнили, що обидві ракети не долетіли до територіальних вод Японії та не становили жодної загрози японським інтересам. Пуски північнокорейських ракет зафіксували також і США.
"Наші військові уважно стежать за ситуацією на випадок додаткових пусків, зберігаючи водночас стан бойової готовності", - йдеться в повідомленні генерального штабу в Сеулі, цитує AFP. Крім того, речниця оборонного відомства Південної Кореї закликала Пхеньян відмовитися від "акцій, котрі не допомагають зменшити військову напругу".
Японський міністр оборони Такесі Івая запевнив, що "вкрай розчарований" через повідомлення про запуски КНДР. "Якщо це були балістичні ракети, тоді це означатиме порушення резолюції Ради Безпеки ООН", - наголосив японський урядовець, цитує dpa. "Ми й надалі докладатимемо зусиль для збору та аналізу інформації, координуючи свої дії з США і Південною Кореєю", - додав міністр.
Востаннє КНДР провела пуски ракет у травні цього року. Власне пуски балістичних ракет будь-якої дальності Північній Кореї забороняє спеціальна резолюція Ради Безпеки ООН, однак це не стримує Пхеньян від проведення таких пусків.
Дальність польоту північнокорейських балістичних ракет
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.