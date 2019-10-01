ТКГ у Мінську не змогла домовитись про розведення сил на Донбасі - ОБСЄ

Тристороння контактна група (ТКГ) не змогла узгодити новий графік розведення сил у Петрівському та Золотому, але Київ і Донбас не відмовляються від цих планів. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) після зустрічі ТКГ в Мінську у вівторок, 15 жовтня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил у Петрівському та Золотому, яке було визначено на минулій зустрічі контактної групи. Проте сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це у майбутньому", - зазначив Зайдік. При цьому він додав, що сторони обговорювали новий графік, але "консенсусу не дійшли".

Також спецпредставник ОБСЄ заявив, що кількість порушень перемир'я на Донбасі різко зросла, і закликав сторони конфлікту "зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".

Крім того, сторони під час засідання продовжили дискусію щодо обміну полоненими, правових аспектів особливого статусу окремих районів Донбасу, а також питань амністії та "модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО". На запитання про можливість внесення змін до узгодженої раніше "формули Штайнмаєра" спецпредставник ОБСЄ сказав: "Ні".

Своєю чергою речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші на Донбасі і не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, "натомість розміщують на передовій танки та міномети". "Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка", - написала Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, в тому числі відновлення сплати податків до українського бюджету.

Нагадаємо, 1 жовтня учасники ТКГ погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами президента України Володимира Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.