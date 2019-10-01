 ТКГ у Мінську не змогла домовитись про розведення сил на Донбасі - ОБСЄ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ТКГ у Мінську не змогла домовитись про розведення сил на Донбасі - ОБСЄ

Під час засідання Тристоронньої контактної групи сторони не змогли узгодити новий графік розведення сил на Донбасі, заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Він також повідомив про різке зростання кількості обстрілів.

Лінія розмежування на Донбасі. Станиця Луганська

Лінія розмежування на Донбасі. Станиця Луганська

Тристороння контактна група (ТКГ) не змогла узгодити новий графік розведення сил у Петрівському та Золотому, але Київ і Донбас не відмовляються від цих планів. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік (Martin Sajdik) після зустрічі ТКГ в Мінську у вівторок, 15 жовтня, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил у Петрівському та Золотому, яке було визначено на минулій зустрічі контактної групи. Проте сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це у майбутньому", - зазначив Зайдік. При цьому він додав, що сторони обговорювали новий графік, але "консенсусу не дійшли".

Також спецпредставник ОБСЄ заявив, що кількість порушень перемир'я на Донбасі різко зросла, і закликав сторони конфлікту "зробити все необхідне для забезпечення стійкого перемир'я".

Крім того, сторони під час засідання продовжили дискусію щодо обміну полоненими, правових аспектів особливого статусу окремих районів Донбасу, а також питань амністії та "модальності місцевих виборів в ОРДО і ОРЛО". На запитання про можливість внесення змін до узгодженої раніше "формули Штайнмаєра" спецпредставник ОБСЄ сказав: "Ні".

DW.COM

За словами очільника українського МЗС Вадима Пристайка, зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися у листопаді, якщо російська підтвердить запропоновані дати. (14.10.2019)

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його український колега Володимир Зеленський має проявити політичну волю для успіху розведення сил на Донбасі. (11.10.2019)

Своєю чергою речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що бойовики продовжують систематично порушувати режим тиші на Донбасі і не відводять від лінії зіткнення важку артилерію, "натомість розміщують на передовій танки та міномети". "Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів Кальміуське, Новоазовськ, Саханка, Кумачово, де мають бути відведені важке озброєння та техніка", - написала Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, у підгрупі з соціально-економічних питань українська сторона знову ставила питання відмови в ОРДЛО від рубльової зони та про повернення української державної та приватної власності, в тому числі відновлення сплати податків до українського бюджету.

Нагадаємо, 1 жовтня учасники ТКГ погодили так звану "формулу Штайнмаєра". За словами президента України Володимира Зеленського, формула буде імплементована в майбутній закон про особливий статус Донбасу. Суть формули полягає у тому, що Донбас має отримати особливий статус на час проведення там місцевих виборів, а на постійній основі - після того, як результати виборів визнає ОБСЄ. Під її контролем має відбутися і саме голосування.

Також за темою

Martin Sajdik

ОБСЄ: Розведення сил у Золотому та Петрівському почнеться 7 жовтня 01.10.2019

Розведення сил у Золотому та Петрівському заплановано на 7 жовтня, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік. Президент Володимир Зеленський пообіцяв місцевим жителям, що розведення військ не вплине на їхню безпеку.

Ukraine | Minenfeld in Luhansk

Чому забуксувало розведення сил у Золотому і Петрівському 09.10.2019

Розведення сил у Золотому і Петрівському мало розпочатися ще 7 жовтня, проте процес так і не стартував. Київ обґрунтував зволікання зі свого боку тим, що в районах цих населених пунктів так і не запрацював режим "тиші".

Ukraine Zolote Ruine Zivilisten

Розведення сил у Золотому: крок до миру на Донбасі чи капітуляція? (відео) 24.09.2019

Після Станиці Луганської до розведення сил готуються ще на двох "пілотних" ділянках фронту, серед яких Золоте на Луганщині. Дехто з місцевих радіє, а дехто боїться, що до них прийдуть бойовики. Репортаж DW із Золотого.

Реклама

Докладно

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Наступ на курдів у Сирії вигідний Ердогану, Асаду і Путіну

Через брак міжнародної підтримки Туреччина навряд чи досягне запланованих цілей на півночі Сирії, вважає Райнер Германн.  

літак Ryanair

Ryanair планує відкрити 18 нових рейсів з України

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що планує на третину збільшити пасажиропотік з України в 2020 році.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  