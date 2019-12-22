 ТКГ домовилася відновити пошуки зниклих безвісти на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

ТКГ домовилася відновити пошуки зниклих безвісти на Донбасі

Пошуки зниклих безвісти на Сході України будуть відновлені за допомогою комітету Червоного Хреста, повідомила Дарка Оліфер. В ОБСЄ звертають увагу на збільшення кількоісті загиблих на Донбасі через міни.

На Донбасі відновлять роботу із пошуку зниклих осіб

На Донбасі відновлять роботу із пошуку зниклих осіб

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську в середу, 29 січня, сторони домовилися про відновлення пошуку зниклих безвісти на Сході України. Про це після засідання повідомила прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, до наступного засідання ТКГ в Мінську будуть опрацьовані пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Окрім того, гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує роботу з взаємного звільнення утримуваних осіб між Донбасом та Києвом. Станом на грудень минулого року, до Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі, провідомили в Офісі президента України.

Водночас спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Ґрау (Heidi Grau) звернула увагу на те, що кількість жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту на Донбасі у порівнянні з кінцем минулого року зросла. За її словами, окрім обстрілів, головною причиною загибелі цивільних осіб є міни. "Я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів щодо дотримання режиму припинення вогню та посилення протимінної діяльності", - сказала вона, передає агенція "Інтерфакс".

Ґрау також повідомила, що підгрупа з економічних питань обговорила тему водопостачання через лінію розмежування, виплати пенсій і забезпечення мобільного зв'язку. За її словами, політична підгрупа продовжила дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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