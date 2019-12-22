ТКГ домовилася відновити пошуки зниклих безвісти на Донбасі

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) у Мінську в середу, 29 січня, сторони домовилися про відновлення пошуку зниклих безвісти на Сході України. Про це після засідання повідомила прессекретарка представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. За її словами, до наступного засідання ТКГ в Мінську будуть опрацьовані пропозиції щодо механізму організації цієї роботи за участі міжнародних організацій, в тому числі Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Окрім того, гуманітарна підгрупа ТКГ продовжує роботу з взаємного звільнення утримуваних осіб між Донбасом та Києвом. Станом на грудень минулого року, до Міжнародного комітету Червоного Хреста звернулися близько 750 осіб, родичі яких зникли безвісти на Донбасі, провідомили в Офісі президента України.

Водночас спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Гайді Ґрау (Heidi Grau) звернула увагу на те, що кількість жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту на Донбасі у порівнянні з кінцем минулого року зросла. За її словами, окрім обстрілів, головною причиною загибелі цивільних осіб є міни. "Я закликаю сторони вжити всіх необхідних заходів щодо дотримання режиму припинення вогню та посилення протимінної діяльності", - сказала вона, передає агенція "Інтерфакс".

Ґрау також повідомила, що підгрупа з економічних питань обговорила тему водопостачання через лінію розмежування, виплати пенсій і забезпечення мобільного зв'язку. За її словами, політична підгрупа продовжила дискусію з питань особливого статусу Донбасу, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.