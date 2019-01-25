Тисячі сербів закликали президента Вучича до відставки

У Белграді у суботу, 27 січня, кілька тисяч людей вийшли на вулиці, щоб закликати президента Сербії Александара Вучича до відставки.

На мітингу колишній суддя Верховного суду країни Зоран Івошевич заявив, що Вучич має подати заяву про відставку, що Сербія знову могла стати правовою державою. Івошевич також звинувати президента в порушенні принципу поділу влади. Протестувальники пройшли маршем центром Белграда до будинку уряду та будівлі, в якій знаходиться проурядовий державний телеканал RTS.

Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів.

Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.