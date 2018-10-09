Тисячі мігрантів у Латинській Америці повертаються, не досягнувши США

Колона мігрантів, які прямували з Латинської Америки до США, розділилась на дві частини у прикордонній зоні між Мексикою та Гватемалою. У неділю, 21 жовтня, мексиканське міністерство закордонних справ повідомило, що тисячі мігрантів, які потрапили до країни з Гватемали, відправляються назад. За даними тамтешньої влади, у путь назад вирушили близько двох тисяч людей.

У той же час близько чотирьох тисяч людей вирішили продовжувати рух у бік кордону з США. Мігранти розбили табір біля прикордонного міста Сьюдад-Ідальго, від якого до кордону з США близько 3,8 тисячі кілометрів. Їх супроводжуватиме мексиканська поліція.

Мігранти перетинають річку на кордоні між Гватемалою та Мексикою

Не зрозуміло, чи перетнули усі ці люди мексиканський кордон за останні дні, чи є серед них і ті, які перебували в країні продовж тривалого часу. Мексиканська влада закликала мігрантів офіційно зареєструватися. Зараз вони перебувають у країні нелегально, попередив голова регіонального міграційного відомства Франциско Ечеверія.

Цього тижня до Мексики через Гватемалу прибули тисячі мігрантів з Гондурасу, Сальвадору і Гватемали. Багато з них перетинали річку на кордоні з Мексикою на саморобних плотах. Мексиканські рятувальники повідомили, що врятували багатьох утікачів із річки. 900 біженців, за цими даними, будуть відправлені на батьківщину.

Через високий рівень бідності та насильства, який панує у Центральній Америці, ці люди вирушили в дорогу, сподіваючись потрапити до Сполучених Штатів. Президент США Дональд Трамп пообіцяв не впустити мігрантів у країну, стверджуючи, що серед них багато злочинців, і навіть пригрозив задіяти на південному кордоні країни додаткові сили армії.