 Тисячі людей у Німеччині протестували проти карантинних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.05.2020

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Новини

Тисячі людей у Німеччині протестували проти карантинних обмежень

Акції протесту відбулися одразу в кількох великих містах Німеччини. На вулиці вийшли тисячі людей.

Акціф протесту проти обмежень у зв'язку з коронавірусом у Штутгарті

Учасники акції протесту проти обмежень у зв'язку з коронавірусом у Штутгарті

У Німеччині знову відбуваються акції протесту проти запроваджених у зв'язку з коронавірусом обмежень. У суботу, 16 травня, на вулиці одразу кількох великих міст країни вийшли тисячі людей. Найчисельніша акція проти карантинних обмежень відбулася в місті Штутгарт, передає агенція новин AFP.

Тут організатори оголосили спочатку акцію на пів мільйона учасників, однак влада міста вирішила обмежити максимальну кількість учасників п'ятьма тисячами. Але вже до початку акції зібралося значно більше людей, ніж дозволені п'ять тисяч, тож для акції решти доводилося відводили іншу ділянку.

Учасники акції протесту проти обмежень у зв'язку з коронавірусом у Штутгарті

Під час акції в Штутгарті мітингарі в цілому намагалися дотримуватися мінімальної дистанції

За дотриманням правопорядку спостерігало 500 співробітників служб правопорядку.

Тисяча мітингарів у Мюнхені

Аналогічна акція відбулася й в столиці Баварії місті Мюнхен. Тут для участі в заході, що проводиться на Терезієнвізе, - відкритому просторі, на якому традиційно проводять Октоберфест, було допущено тисячу осіб. Самі організатори акції заявили раніше участь 10 тисяч людей. За даними поліції, поблизу натовпу протестувальників зібралося "кілька сотень цікавих".

Поліцейські вказують, що нерідко спостерігалася "значно менша" відстань між людьми, ніж мінімально допустима соціальна дистанція. Самі учасники акції ігнорували правила безпеки та не реагували на заклики поліції, що лунали з гучномовців, йдеться в повідомленні мюнхенської поліції, опублікованому в соцмережі Twitter.

Акції в Берліні та інших містах

Схожі акції відбулися також у Берліні, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні, Нюрнберзі, Галлє, Бремені та низці інших міст і містечок. Як зазначає інформагенція dpa, у столиці Німеччини не вулиці вийшли також багато противників правих рухів.

У Франкфурті-на-Майні противники критиків карантинних обмежень звинувачували останніх у поширенні "нацистської пропаганди". Загалом на акції противників обмежень через коронавірус, а також їхніх критиків зібралося в цілому в центрі Франкфурту-на-Майні близько 1,5 тисячі осіб, повідомили в поліції міста.

Нагадаємо, акції протесту критиків запроваджених через коронавірус обмежень тривають у Німеччині вже кілька тижнів поспіль.

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