Тисячі людей протестували в Парижі проти ісламофобії

Тисячі людей взяли участь у масовій акції протесту проти ісламофобії, що відбулася у Парижі у неділю, 10 листопада. Французькі ЗМІ повідомляють, що кількість учасників демонстрації у столиці Франції перевищила 13 тисяч осіб.

Учасники акції несли плакати "Стоп ісламофобії" та вимагали сказати "ні" ненависті до мусульман з боку представників інших релігій. Вони пройшли маршем від Північного вокзалу у центрі Парижа до Площі Нації. Також повідомляється про щонайменше декілька сотень учасників подібної акції, яка відбулася у Марселі.

До демонстрації, зокрема й у інших містах Франції, закликали понад 50 організацій та окремих діячів лівого політичного спектру. До цього заклику приєдналися французькі мусульманські організації ,серед яких і французький Колектив проти ісламофобії CCIF. Цю організацію підозрюють у близькості до ісламістського руху "Брати-мусульмани", через що ця акція отримала суперечливі відгуки з боку французьких політиків.

Лідерка ультраправої партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен звинуватила учасників акції у тому, що вони виступили єдиним фронтом із ісламістами. Однак критичні голоси були й серед чинної влади. Так, один із соратників ліберального за своїми поглядами президента Франції Еммануеля Макрона, державний секретар у справах молоді Габріель Атталь назвав демонстрацію "нестерпною".

Акція протесту відбулася на тлі дебатів у французькому суспільстві щодо носіння хусток та нападу на мечеть у Байонні, який стався наприкінці жовтня. Тоді 84-річний праворадикал стріляв у двох місцевих мусульман.

Франція була першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу - це правило є чинним з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії, Болгарії та Данії. З 1 серпня до переліку цих країн приєдналися Нідерланди.

Нагадаємо, що 3 жовтня прихильник радикального ісламу напав у Парижі на управління поліції, внаслідок чого загинули четверо правоохоронців.