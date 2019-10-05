 Тисячі людей протестували в Парижі проти ісламофобії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тисячі людей протестували в Парижі проти ісламофобії

Тисячі демонстрантів взяли участь у акції проти ісламофобії, що відбулася у Парижі, ще декілька сотень - у Марселі.

Не менше 10 тисяч людей вийшли у Парижі на акцію проти ісламофобії

Не менше 10 тисяч людей вийшли у Парижі на акцію проти ісламофобії

Тисячі людей взяли участь у масовій акції протесту проти ісламофобії, що відбулася у Парижі у неділю, 10 листопада. Французькі ЗМІ повідомляють, що кількість учасників демонстрації у столиці Франції перевищила 13 тисяч осіб.

Учасники акції несли плакати "Стоп ісламофобії" та вимагали сказати "ні" ненависті до мусульман з боку представників інших релігій. Вони пройшли маршем від Північного вокзалу у центрі Парижа до Площі Нації. Також повідомляється про щонайменше декілька сотень учасників подібної акції, яка відбулася у Марселі.

DW.COM

До демонстрації, зокрема й у інших містах Франції, закликали понад 50 організацій та окремих діячів лівого політичного спектру. До цього заклику приєдналися французькі мусульманські організації ,серед яких і французький Колектив проти ісламофобії CCIF. Цю організацію підозрюють у близькості до ісламістського руху "Брати-мусульмани", через що ця акція отримала суперечливі відгуки з боку французьких політиків.

Лідерка ультраправої партії "Національне зібрання" Марін Ле Пен звинуватила учасників акції у тому, що вони виступили єдиним фронтом із ісламістами. Однак критичні голоси були й серед чинної влади. Так, один із соратників ліберального за своїми поглядами президента Франції Еммануеля Макрона, державний секретар у справах молоді Габріель Атталь назвав демонстрацію "нестерпною".

Акція протесту відбулася на тлі дебатів у французькому суспільстві щодо носіння хусток та нападу на мечеть у Байонні, який стався наприкінці жовтня. Тоді 84-річний праворадикал стріляв у двох місцевих мусульман.

Франція була першою європейською країною, яка заборонила носіння в громадських місцях паранджі та нікабу - це правило є чинним з квітня 2011 року. Також заборона закривати обличчя у громадських місцях діє в Бельгії, Австрії, Болгарії та Данії. З 1 серпня до переліку цих країн приєдналися Нідерланди.

Нагадаємо, що 3 жовтня прихильник радикального ісламу напав у Парижі на управління поліції, внаслідок чого загинули четверо правоохоронців.

Дивитись відео 02:34

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Хіджаб для дівчаток у Німеччині: забороняти чи ні? (14.08.2018)  

Також за темою

Paris nach Messerattacke Anti-Terror-Staatsanwalt Jean-Francois Ricard

Нападник на поліцейських у Парижі, за даними прокуратури, був ісламістом 05.10.2019

Зловмисник, який вбив чотирьох людей в управлінні поліції Парижа, мав зв'язки із салафітами та був прихильником радикальної форми ісламу, стверджують в антитерористичній прокуратурі.

Frankreich Marine Le Pen Rassemblement National Europawahl Wahlkampf

Вибори до ЄП у Франції: праві популісти Ле Пен перемагають партію Макрона 26.05.2019

Французька правопопулістська партія "Національне зібрання" Марін Ле Пен обійшла на виборах до Європарламенту в країні партію чинного президента Еммануеля Макрона, свідчать опитування.

Spanien Barcelona Flaniermeile Las Ramblas

Життя в "ящику" в Барселоні - "Європа у фокусі" (відео) 17.09.2019

Північна Ірландія: чому місцеві так нервують через Brexit. Фінляндія: чим загрожує вирубка лісів. Боснія: перший гей-парад у консервативній країні. Франція: у півня хочуть забрати право кукурікати.

Реклама

Докладно

Учасники з'їзду партії Слуга народу

З'їзд партії "Слуга народу": без пафосу, шаурми й президента

Пропрезидентка партія "Слуга народу" провела позачерговий з'їзд, аби обрати нового лідера та підготуватися до виборів.  

Споживацтво

У ФРН щороку знищується дедалі більше нового одягу

Нереалізований одяг спалюють або продають як секонд-хенд за межами ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  