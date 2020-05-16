 Тисячі людей протестували в Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2020

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Тисячі людей протестували в Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ

Цього тижня у критичному до уряду угорському інтернетвиданні index.hu звільнили головного редактора. Після цього звільнилися більше 80 співробітників цього ЗМІ.

Тисячі людей протестували у Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ в Угорщині

Тисячі людей протестували у Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ в Угорщині

Близько десяти тисяч людей протестували в п'ятницю ввечері, 24 липня, у Будапешті проти обмеження свободи ЗМІ в Угорщині. Приводом для протесту стало звільнення головного редактора найпопулярнішого в Угорщині незалежного видання index.hu.

Протестувальники пройшли від редакції медіа вздовж Дунаю до офіційної резиденції прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Замку Буда. Учасники протести кричали "Демократія!" і "З нас досить!" і аплодували, дякуючи таким чином журналістам за їхню роботу. У цьому протесті також взяли участь представники опозиційної ліберальної партії Momentum, повідомляє інформагентство dpa.

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Понад 80 співробітників видання подали у відставку

22 липня власники інтернет порталу index.hu, які належать до ділових кіл Угорщини та наближені до угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, домоглися звільнення головного редактора цього видання Сабольча Дулла. Ще наприкінці червня він опублікував матеріал, в якому розповідав, що наближені до уряду підприємці дедалі більше намагалися впливати на роботу редакції.

Після звільнення Дулла редакційна група Index його підтримувала і вимагала поновити його на посаді, але менеджмент на це не погодився. Тож 24 липня більше 80 співробітників видання заявили про своє звільнення. Серед них і провідні працівники порталу - відповідальні редактори та заступниця головного редактора Вероніка Мунк. Вона вже оголосила, що хоче створити нове незалежне ЗМІ з колишньою редакцією index.hu.

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Багаторічні спроби політичного впливу

Щоденно це видання читали близько 1,5 мільйона людей у 10-мільйонній країні. Це видання є найпопулярнішим в Угорщині та часто публікує критичні щодо уряду країни матеріали. У свою чергу, уряд Орбана роками намагається впливати на це ЗМІ.

Раніше незалежність та самостійність редакції гарантував фонд, який був середньою ланкою між власниками та редакцією. Утім, остаточне слово завжди мали власники ЗМІ.

Окрім цього видання, в країні немає іншого подібного ЗМІ, яке було б незалежним та мало б таке саме охоплення та популярність в Угорщині.

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