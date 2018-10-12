 Тисячі людей вийшли в Берліні на масову акцію проти расизму та дискримінації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Тисячі людей вийшли в Берліні на масову акцію проти расизму та дискримінації

Учасники акції проти расизму та дискримінації пройшли від Потсдамської площі до Колони перемоги в Берліні. Демонстранти виступають за "відкрите і вільне суспільство" та солідарність.

Напис на великому транспаранті: Добре життя для всіх - скрізь

Напис на великому транспаранті: "Добре життя для всіх - скрізь"

У Берліні в суботу, 13 жовтня, тисячі людей вийшли на демонстрацію проти расизму та дискримінації. До акції долучилися найрізноманітніші організації: представники політичних партій, громадських організацій, мусульманські об'єднання, захисники прав біженців тощо. Демонстрація пройшла в центрі Берліна - від Потсдамської площі до Бранденбурзьких воріт і далі, до Колони перемоги - під гаслом "За відкрите і вільне суспільство - солідарність замість дискримінації".

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Більшість опитаних громадян ФРН висловили невдоволення міграційною політикою уряду та темпами інтеграції біженців у німецьке суспільство. Водночас респонденти виступили за спостереженням над АдН. (07.09.2018)

Акція протесту в Гамбурзі проти расизму в усіх його проявах, за даними поліції, зібрала близько 20 тисяч учасників. Організатори кажуть про 30-35 тисяч демонстрантів. (29.09.2018)

Мета акції - висловити незгоду з загибеллю біженців у Середземному морі, поширенням праворадикальних настроїв і скороченням соціальних програм. Багато учасників тримали транспаранти з гаслами проти расизму, повідомляє інформагенція dpa.

Міністр закордонних справ Гайко Маас (Heiko Maas), коментуючи акцію виданням медіагрупи Funke, назвав її "чудовим сигналом" того, що більшість у країні за толерантність та відкритість. Акцію, серед інших знаменитостей, підтримали також комік і телеведучий Ян Бемерманн (Jan Böhmermann) і гурт Die Ärzte. На завершення акції заплановано виступ Герберта Ґренемаєра (Herbert Grönemeyer). Від самого початку організатори заявили, що очікується участь близько 40 тисяч демонстрантів.

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