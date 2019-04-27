 Тисячі демонстрантів виступили у містах Німеччини проти націоналізму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Новини

Тисячі демонстрантів виступили у містах Німеччини проти націоналізму

У Німеччині за тиждень до виборів до Європарламенту тисячі демонстрантів взяли участь в акціях за європейську єдність та проти націоналізму.

Демонстрація проти націоналізму в Берліні

Демонстрація проти націоналізму в Берліні

Тисячі демонстрантів вийшли в в неділю, 19 травня, на вулиці німецьких міст, щоб підтримати європейську єдність та виступити проти націоналізму, повідомляє агентство dpa.

Учасники акцій, які відбулися за тиждень до виборів до Європарламанту, несли прапори Європейського Союзу та плакати, які закликали до "Об'єднання Європи" та "Європи солідарності замість Європи батьківщин".

Демонстрантка з прапорами ЄС у Франкфурті-на-Майні

Демонстрантка з прапорами ЄС у Франкфурті-на-Майні

Очікувалося, що в Берліні на вулиці вийдуть 50 тисяч демонстрантів, щоб взяти участь у марші під гаслом "Європа для всіх - твій голос проти націоналізму". Марші відбулися також у Франкфурті-на-Майні, Кельні, Мюнхені, Лейпцигу, Штуттгарті та Гамбургу. За даними організаторів, загалом в акціях взяло участь близько 150 тисяч осіб.

Акція біля собору у Кельні

Акція біля собору у Кельні

Напередодні аналогічна акція відбулася в Польщі, де тисячі протестувальників вийшли на вулиці Варшави, аби підтримати ідею єдиної Європи. Загалом проведення таких акцій заплоноване у близько 50 європейських містах, зазначає агенція AFP. 

Нагадаємо, що вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня. Спостерігачі очікують, що ультраправі кандидати можуть збільшити своє представництво в законодавчому органі ЄС.

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