Тимчасова президентка Болівії ініціювала нові вибори

Тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс попрохала парламент країни схвалити закон, що дозволить провести нові президентські вибори. Відповідну пропозицію Аньєс надіслала законодавцям у середу, 20 листопада, передає інформагенція AFP.

Ця пропозиція також містить прохання визнати недійсними попередні вибори, проведені 20 жовтня, та сформувати новий Виборчий трибунал, що виконує в цій південноамериканській країні функції центральної виборчої комісії.

Протести та сутички тривають

Тим часом у країні тривають протести та сутички між прихильниками експрезидента країни Ево Моралеса, який тепер перебуває в Мексиці, та силовиками. Стало відомо, що напередодні під час спроби органів правопорядку розблокувати один з нафтопереробних заводів поблизу міста Ель-Альто, котрий заблокували противники нинішнього уряду, загинуло щонайменше восьмеро людей. Принаймні таку цифру озвучили 20 листопада представники влади, передає агенція новин AP.

Після розгону демонстрації представники поліції та сил безпеки супроводжували бензовози, котрі розвозили пальне з цього заводу в різні куточки країни. Місцеве населення, що зібралося в одній із церков міста на жалобній церемонії за загиблими, стверджує, що поліція відкрила вогонь по учасниках блокади НПЗ.

Моралес просить церкву перерахувати голоси

Сам президент-втікач Моралес звернувся з закликом до католицької церкви перерахувати голоси проведених 20 жовтня виборів президента, передає агенція новин KNA. "Ми перемогли вибори в першому турі", - запевнив Моралес, цитує KNA.

На тлі цього він виступив з вимогою створення комісії з перевірки, котра могла б знову перевірити результат голосування 20 жовтня. Його прихильники готові запросити для участі в цій комісії низку міжнародних організацій, у тому числі й ООН, а також Папу Римського Франциска, додав Моралес.

Як повідомлялося, втечі Моралеса до Мексики передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".