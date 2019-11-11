 Тимчасова президентка Болівії ініціювала нові вибори | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2019

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Новини

Тимчасова президентка Болівії ініціювала нові вибори

Жанін Аньєс також просить законодавців визнати недійсними попередні вибори. Тим часом експрезидент Ево Моралес закликав католицьку церкву перерахувати голоси на попередніх виборах.

Жанін Аньєс

Жанін Аньєс

Тимчасова президентка Болівії Жанін Аньєс попрохала парламент країни схвалити закон, що дозволить провести нові президентські вибори. Відповідну пропозицію Аньєс надіслала законодавцям у середу, 20 листопада, передає інформагенція AFP.

Ця пропозиція також містить прохання визнати недійсними попередні вибори, проведені 20 жовтня, та сформувати новий Виборчий трибунал, що виконує в цій південноамериканській країні функції центральної виборчої комісії.

DW.COM

Ево Моралес, який пішов у відставку з посту президента Болівії, вилетів до Мексики, яка надала йому притулок. (12.11.2019)

За результатами перешого туру, чинний лідер Болівії Ево Моралес отримав 47 відсотків голосів виборців, відірвавшись від наступного кандидата на 10 відсоткових пунктів. Виборча комісія визнає його перемогу. (25.10.2019)

Попри масові протести болівійська поліція відмовилися нести службу біля президентського палацу. В кількох містах правоохоронці приєднались до демонстрантів. (10.11.2019)

На тлі масових протестів президент Болівії Ево Моралес оголосив свою відставку. Від влади відмовилося також усе вище керівництво країни. (11.11.2019)

Жанін Аньєс оголосила себе президенткою країни на перехідний період. Такий крок вона зробила через масові відставки керівництва країни, обґрунтовуючи його положенням у конституції Болівії. (13.11.2019)

Протести та сутички тривають

Тим часом у країні тривають протести та сутички між прихильниками експрезидента країни Ево Моралеса, який тепер перебуває в Мексиці, та силовиками. Стало відомо, що напередодні під час спроби органів правопорядку розблокувати один з нафтопереробних заводів поблизу міста Ель-Альто, котрий заблокували противники нинішнього уряду, загинуло щонайменше восьмеро людей. Принаймні таку цифру озвучили 20 листопада представники влади, передає агенція новин AP.

Після розгону демонстрації представники поліції та сил безпеки супроводжували бензовози, котрі розвозили пальне з цього заводу в різні куточки країни. Місцеве населення, що зібралося в одній із церков міста на жалобній церемонії за загиблими, стверджує, що поліція відкрила вогонь по учасниках блокади НПЗ.

Моралес просить церкву перерахувати голоси

Сам президент-втікач Моралес звернувся з закликом до католицької церкви перерахувати голоси проведених 20 жовтня виборів президента, передає агенція новин KNA. "Ми перемогли вибори в першому турі", - запевнив Моралес, цитує KNA.

На тлі цього він виступив з вимогою створення комісії з перевірки, котра могла б знову перевірити результат голосування 20 жовтня. Його прихильники готові запросити для участі в цій комісії низку міжнародних організацій, у тому числі й ООН, а також Папу Римського Франциска, додав Моралес.

Як повідомлялося, втечі Моралеса до Мексики передувала його відмова від влади, до чого його спонукали військові та силовики на тлі масових протестів у країні через результати останніх президентських виборів. Нинішні події у Болівії Моралес називає "заколотом", "змовою олігархів" та "переворотом".

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