Тимофій Милованов - ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тимофій Милованов".

Тимофій Милованов обіймав посаду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Милованов є почесним президентом Київської школи економіки.