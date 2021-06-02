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Тимофій Милованов

Тимофій Милованов - ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тимофій Милованов".

Тимофій Милованов обіймав посаду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Милованов є почесним президентом Київської школи економіки.

Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Милованова обрали головою наглядової ради "Укроборонпрому" 02.06.2021

Наглядова рада "Укроборонпрому" обрала своїм головою ексміністра економіки України Тимофія Милованова.
Теплі зими і спекотні літа: до чого треба готуватися Україні

Теплі зими і спекотні літа: до чого треба готуватися Україні 27.02.2020

В Україні аномально теплі зими та спекотні літа стануть нормою у найближчі десять років, прогнозують кліматологи. Вони радять уряду вже зараз готуватись до посух, буревіїв, неврожаїв та рекордних витрат електроенергії.
Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію штаб Милованова

Падіння промислового виробництва в Україні. Чи врятує ситуацію "штаб" Милованова 30.12.2019

Міністр економіки України заявив про створення штабу для боротьби з падінням промислового виробництва в країні, однак експерти попереджають - відомство має мало важелів для впливу на проблему.

Скільки заробляють німецькі міністри (19.12.2019) 19.12.2019

Порівняно з українськими міністрами, зарплати їхніх німецьких колег - фантастичні. Проте якщо подивитися на співвідношення до середньої зарплатні по Німеччині та по Україні, то виходить майже однаково.
Міністр економіки Милованов не йде у відставку

Міністр економіки Милованов не йде у відставку 16.12.2019

Тимофій Милованов спростував повідомлення про свою відставку з посади міністра економіки, поширене народною депутаткою і ЗМІ.
Міністр економіки Милованов: У мене в бібліотеці 3000 книжок

Міністр економіки Милованов: "У мене в бібліотеці 3000 книжок" 12.12.2019

Про детінізацію ринку землі, на кого розрахована програма "Повертайся й залишайся", а також про свою приватну бібліотеку розповів у розмові з DW український міністр економічного розвитку Тимофій Милованов.

Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019) 11.12.2019

Кому потрібне відкриття ринку землі? Чи варто боятися скупки українських земель росіянами чи олігархами? Якими мають бути зарплати українців? І які перспективи розвитку української промисловості? Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Міністр економіки спробував заспокоїти населення щодо земельної реформи

Міністр економіки спробував заспокоїти населення щодо земельної реформи 13.11.2019

Під час перехідного періоду до 2024 року компанії з бенефіціарами-іноземцями не зможуть купувати українську землю, запевнив міністр Милованов.

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися 23.10.2019

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
Милованов відреагував на образи Коломойського

Милованов відреагував на образи Коломойського 22.10.2019

У відповідь на образи з боку Ігоря Коломойського міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив віджартуватися і не коментувати вимогу олігарха про відставку.
В уряді України розкритикували виступ Кварталу 95 та хору імені Верьовки

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.
Рада скасувала список заборонених до приватизації держпідприємств

Рада скасувала список заборонених до приватизації держпідприємств 02.10.2019

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який скасував список заборонених до приватизації державних підприємств. Згодом частину з них можна буде приватизувати.
Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео) 01.10.2019

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?

Відкриття ринку землі: чому прості фермери образилися на Зеленського (01.10.2019) 01.10.2019

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Відповідний законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому робітники полів виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?
Міністерства економічного розвитку та аграрної політики об'єднають - Милованов

Міністерства економічного розвитку та аграрної політики об'єднають - Милованов 30.08.2019

Об'єднання міністерств заплановане для реалізації реформ щодо приватизації держпідприємств та запровадження ринку сільгоспземель, повідомив новий міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.