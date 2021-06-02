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Тимофій Милованов - ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. На сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Тимофій Милованов".
Тимофій Милованов обіймав посаду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства в уряді Олексія Гончарука з 29 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року. Милованов є почесним президентом Київської школи економіки.
Кому потрібне відкриття ринку землі? Чи варто боятися скупки українських земель росіянами чи олігархами? Якими мають бути зарплати українців? І які перспективи розвитку української промисловості? Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Відповідний законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому робітники полів виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?