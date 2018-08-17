 Технології, що допоможуть подолати безсоння | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 27.08.2018

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Культура й стиль життя

Технології, що допоможуть подолати безсоння

Добре спалося минулої ночі? Пощастило! Адже від 10 до 15 відсотків людей мають із цим проблеми. Нідерландські вчені знайшли рішення. Вони розробили різні пристрої, мобільні додатки і навіть робота для сну.

Нідерландські науковці розробили робота для сну

Нідерландські науковці розробили робота для сну

Якщо у вас проблеми зі сном, Юліан Яхтенберг та його колеги можуть дещо для вас запропонувати: першого в світі робота для сну. "Це як плюшевий ведмедик", - каже Яхтенберг, інженер-робототехнік, тримаючи в руках робота. Його ім'я Somnox.

Він нагадує подушку, схожу на великий арахіс, проте важку і з технологічним наповненням всередині. Ви можете обійняти його, він заграє вам медитативні мелодії; коли ви його вмикаєте, говорить "на добраніч" нідерландською, "дихає", неначе біля вас лежить кішка.

Поверхня подушки піднімається і падає так, ніби то вона жива – це найважливіша особливість, як пояснив Яхтенберг у розмові з DW. "Ви підсвідомо синхронізуєте своє дихання із "диханням" робота, і таким чином ми можемо зробити так, аби ви вже за хвилину почали дихати, як буддистський монах".

Джуліан Яхтенберг та його колеги винайшли Somnox в Делфтському технологічному університеті Нідерландів за досить особистих причин. "Моя мама страждала від безсоння. Вона погано себе почувала протягом дня, втратила роботу, втратила друзів і почала приймати підтримуючі ліки, що викликають звикання. Я подумав: чому б не використати наші навички з робототехніки та не створити робота для сну?". Інженер з робототехніки та його колеги заснували страт-ап компанію для просування робота на ринку.

Робот для сну Somnox нагадує подушку, схожу на великий арахіс

Робот для сну Somnox нагадує подушку, схожу на великий арахіс

Технології проти безсоння

Але Яхтенберг - не єдиний дослідник, що намагається вилікувати безсоння. Технології для сну - це новий тренд в Нідерландах. За допомогою численних мобільних додатків робляться спроби вирішити цю проблему. Один з таких додатків - Sleeptracker - вимірює, як довго та як добре ви спите. Ідея така: датчик руху у вашому смартфоні фіксує рухи вашого тіла протягом ночі. На основі цих даних, додаток вираховує як добре ви спали: скільки разів ви прокидалися, як довго перебували у стадії легкого сну, глибокого сну та на стадії швидкого сну - фазі, під час якої, як правило, виникають яскраві сновидіння.

Наступного ранку додаток покаже вам розбивку сну. "Це, звичайно, прикольна штука, але майте на увазі: ці дані не є надійними", - застерігає Тако Бос, засновник проекту Slaapmakend в Амстердамі. Якщо ви дійсно хочете знати ці характеристики, вам потрібно інвестувати в більш дорожче обладнання або відвідати спеціальну лабораторію сну.

Спеціалісти зі сну стурбовані і тим, що такі програми можуть принести більше шкоди, ніж користі. "Якщо людям із поганим сном показати, що сплять вони занадто мало, щоб вони це просто усвідомили, це може тільки збільшити проблему, - говорить Тако Бос. - Якщо додаток розповість вам про те, що ви вже й так знаєте, не пропонуючи жодних рішень, це взагалі не допомагає". Деякі програми, однак, пропонують рішення, хоча і, принаймні на перший погляд, не завжди продуктивні.

Піднімайся з ліжка!

Мобільний додаток Lyla Coach, що також називають віртуальним "снотерапевтом", розроблений науковцями з Утрехтського університету. На основі щоденника для сну, який ви заповнюєте протягом тижня, програма повідомить вам, коли, в який час лягати спати і коли вставати. "Уявімо, що ви спите лише п'ять годин щоночі, - сказав Роберт Ян Бойн, комп'ютерний спеціаліст та керівник проекту Університету Утрехта. - Тоді система скаже вам: лягайте спати опівночі і вставайте о 5 ранку". Це має на меті скоротити час, коли ви знаходитися в ліжку. Метод називається обмеженням часу в ліжку.

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Але заждіть: ви спите занадто мало, тому вам не слід проводити в ліжку цей час? Дійсно, Тако Бос підтверджує, що такий метод, може дійсно допомогти при безсонні. "Коли ви крутитеся у ліжку, лише дивлячись на стелю, воно асоціюється у вас із стражданнями, - пояснює він. - Для того, щоб знищити такі асоціації, треба менше часу проводити в ліжку".

Часто люди вже наступної ночі втомлюються настільки, щоб заснути, відразу як тільки голова торкається подушки – це і є фокус наприкінці методу. Але чому вам для цього потрібен мобільний додаток? За словами його розробника, Роберта Яна Бойна, програма допоможе людям пристосуватися до свого нового графіку сну.

Це тому, що додаток знаходиться в контакті з вами щодо вашого розкладу - у стилі Whatsapp. "Коли люди можуть комунікувати з системою, вони більш мотивовані, тому що мають більшу автономію, - сказав Бойн DW. - Мобільний додаток, можливо, це не настільки добре, порівняно з тим, якби ви звернулися терапевта зі сну, але програма коштує всього кілька євро замість кількох сотень за терапевта, тому варто спробувати".

Первернися

В Делфтському технологічному університеті дослідники розробили ще один спосіб боротьби із безсонням. Їхній новий пристрій розроблений для того, щоб допомогти пацієнтам, які страждають від задишок під час сну, - це стан, під час якого вночі призупиняється дихання на декілька секунд.

Це відбувається тому, що язик западає в задню частину горла і блокує повітряний потік, таким чином, ви прокидаєтесь від цього. Вранці такі пацієнти почувають себе втомленими та змученими. Але так відбувається лише тоді, коли вони сплять на спині.

Невеликий пристрій, що називається "Нічний баланс" (Night Balance), пояс одягнений навколо вашого підборіддя, нагадує вам за допомогою м'яких вібрацій, що не треба спати на спині та перевернутися, якщо ви опинитеся під час сну в цій позі. Розробку зараз продали голландській мультинаціональній компанії Philips. Її ефективність клінічно доведена, пристрій уже призначається лікарями Нідерландів, Франції та Німеччини.

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Повертаючись до робота

А як щодо Somnox, робота, що дихає? Чи допомагає він? Клінічних випробувань ще немає, а це означає, що люди мають робити спостереження самостійно. "Це, безсумнівно, може допомогти людям з легкими розладами сну, - вважає експерт Тако Бос. - Робот може допомогти вам дихати повільніше, це дуже хороший спосіб розслабитися".  Це саме те, чому вчать пацієнтів у терапевничній практиці Тако Боса. "Для людей, які дійсно погано сплять, для людей, які мають проблеми зі сном протягом багатьох років, то я буду здивований, якщо цього виявиться достатньо", - додав він. За словами Боса, безсоння на важкій стадії часто спричинене численними чинниками, і це ускладнює лікування. На жаль, експеримент Deutsche Welle з роботом не вдався. Прототип робота не працював під час періоду експерименту.

Але Somnox неодмінно знайде клієнтів. Приємна річ, яка "дихає" і "сопе" поруч із вами в ліжку, здається, приваблює багатьох людей, особливо жінок. Яхтенберг визнає, що здебільшого клієнти зв'язуються заздалегідь, щоб замовити Somnox. "Для жінок більш звично спати з плюшевим ведмедиком, ніж для чоловіків".

Але компанія вже планує розширити свою аудиторію. "Можливо, ми зробимо колекцію Harley Davidson, аби зацікавити цим і чоловіків", - жартує Яхтенберг. Ми точно не можемо чекати, щоб побачити новий продукт, але знаємо одне: медитаційні та релаксаційні вправи є іншим, набагато дешевшим, способом допомогти собі заснути.

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    Автор: Чарлі Шілд, Тетяна Бондаренко


DW.COM

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