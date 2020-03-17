Тест на антитіла проти COVID-19: як у Німеччині шукають колективний імунітет

Жителям Мюнхена цими днями можуть подзвонити у двері молоді люди в супроводі поліції. У них буде незвичайне прохання: добровільно здати кров, лише якихось три мілілітри. А також погодитися на повторні візити, аналізи та інтерв'ю. Це потрібно, як пояснюють обраним мюнхенцям, для науки. Але заодно вони зможуть дізнатися, чи перехворіли вони на COVID-19 - захворювання, яке виникає внаслідок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2.

Який відсоток населення вже переніс COVID-19 у легкій формі?

У масштабному тесті на антитіла проти коронавірусу SARS-CoV-2 у баварській столиці беруть участь близько 70 студентів-медиків. Тестування стартувало у неділю, 5 квітня. Упродовж чотирьох тижнів науковці та студенти мають намір відвідати три тисячі домашніх господарств і перевірити загалом близько 4,5 тисячі осіб. Учасників тесту обирають випадково - адреси генерує комп'ютер. Це має забезпечити репрезентативність дослідження. Адже його мета - не так діагностична, як статистична.

Досі тести на коронавірус у Німеччині робили для того, аби виявити серед осіб, що мають симптоми COVID-19, інфікованих та ізолювати або - за необхідності - шпиталізувати їх. А також задля перевірки якомога більшої кількості тих, хто контактував з інфікованими.

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Нині ж у Мюнхені тестують на антитіла до коронавірусу для того, аби зрозуміти, який відсоток жителів міста на даний момент хворіє на COVID-19 у легкій формі, навіть не підозрюючи про це. І найголовніше - яка частка тих, хто вже перехворів, виробила антитіла проти SARS-CoV-2. Іншими словами, наскільки в місті вже виробився колективний імунітет.

Когортне дослідження в Мюнхені за мільйон євро

Керує дослідженням професор Міхаель Гельшер (Michael Hoelscher), директор відділення інфекційних хвороб і тропічної медицини клініки Мюнхенського університету. У проєкті, за даними газети Süddeutsche Zeitung, беруть участь близько 50 фахівців - лікарі, епідеміологи, мікробіологи, а також статистики, математики й інформатики.

Розпочате когортне (групове) дослідження здійснюється за підтримки уряду федеральної землі Баварія, що уже виділив на нього один мільйон євро. Громадськості проєкт представив прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (Markus Söder), який рішуче і доволі жорстко бореться з епідемією. За словами земельного міністра науки Бернда Зіблера (Bernd Sibler), для вжиття адекватних заходів проти коронавірусу треба спершу краще розуміти характер його поширення, а для цього потрібен банк даних.

Найбільш видима підтримка з боку влади полягає у тому, що під час збору аналізів студентів супроводжує поліція: жителі Мюнхена не повинні побоюватися, що до них прийшли якісь шахраї. За останніми соціологічними опитуваннями, поліції й університетським науковцям довіряють понад 80 відсотків жителів Німеччини.

Вчені Боннського університету провели дослідження у Гайнсберзі

Дослідження Мюнхенського університету розраховане на рік. У жителів міста, які до нього долучаться, регулярно - кожні два-чотири тижні - братимуть кров та інтерв'ю. У результаті вчені розраховують краще зрозуміти характер і особливості поширення вірусу. Міхаель Гельшер сподівається, що "ми вже через два-три тижні представимо політикам перші дані, за допомогою яких вони зможуть ухвалювати рішення про подальші заходи". Перш за все, маються на увазі обмежувальні та карантинні заходи, які болюче вдарили по економіці і на поступовому згортанні яких усе більше наполягає бізнес.

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Окрім того, професор не виключає аналогічного збору даних і в інших регіонах країни, наприклад, там, де спалах епідемії мав іншу специфіку. Так, у містечку Ґанґельт, яка знаходиться в районі Гайнсберг федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія на заході ФРН, подібне когортне дослідження почалося ще 31 березня. Вчені Інституту вірусології й дослідження ВІЛ медичного факультету Боннського університету взяли аналізи крові, мазки із носоглотки та інтерв'ю в тисячі осіб за репрезентативною вибіркою.

Глава інституту професор Гендрік Штреек (Hendrick Streeck) сподівається, що вже в середині квітня матиме змогу представити перші висновки, які допомогли би вжити ефективних і адекватних заходів у боротьбі з вірусом, повідомляє телеканал ARD. Адже розвиток епідемії почався у районі Гайнсберг приблизно на три тижні раніше, ніж в інших регіонах Німеччини. Уже фактично доведено, що там багато хто інфікувався коронавірусом 15 лютого під час вечірнього карнавального заходу, у якому взяли участь приблизно 300 осіб.

Медпрацівники на карантині служать науці

Мюнхенське дослідження - масштабніше і, як вважає його керівник Міхаель Гельшер, репрезентативніше, оскільки у баварській столиці на початку епідемії не було подібної одиничної масштабної події, поширення вірусу відбувалося рівномірніше, а тому, на думку професора, воно є і більш типовим.

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Паралельно до тестування на антитіла 4,5 тисячі випадково обраних містян вчені Мюнхенського університету із 2 квітня проводять ще одне дослідження, цього разу - серед 100 медпрацівників із міських лікарень, які заразилися коронавірусом і перебувають удома на карантині. За допомогою постійних аналізів та інтерв'ю вірусологи, зокрема, намагаються зрозуміти, як швидко організм виробляє антитіла.

Баварія лідирує в Німеччині за кількістю інфікованих вірусом SARS-CoV-2. Станом на 7 квітня їх у цій федеральній землі, за даними Інституту імені Роберта Коха, було понад 26 тисяч. Саме під Мюнхеном було зафіксовано перший у ФРН випадок захворювання на COVID-19, це сталося ще 27 січня. На другому місці в Німеччині - федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія, у якій - більше ніж 20 200 інфікованих.

Нікуди без захисної маски Рукавиці, смартфон, захисна маска Коли носіння маски в Німеччині стане обов'язковим? В Азії їх застосовували майже повсюдно. Тепер Інститут Роберта Коха (RKI) рекомендував носити захисні маски і в Німеччині. Першим до нього дослухалося місто Єна на сході країни. З 6 квітня в супермаркетах та в місцевому громадському транспорті носіння захист обличчя обов'язковий. Шарфи та хустинки також вважаються достатнім захистом.

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