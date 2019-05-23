 Тереза Мей піде у відставку 7 червня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2019

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Новини

Тереза Мей піде у відставку 7 червня

Британська прем'єрка Тереза Мей оголосила, що 7 червня піде у відставку з посади голови Консервативної партії.

Тереза Мей

Тереза Мей (фото з архіву)

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у п'ятницю, 24 травня, оголосила про відставку. "Тепер мені зрозуміло, що найкраще для країни буде, якщо ці зусилля (щодо Brexit. - Ред.) докладатиме новий прем'єр-міністр. Отже, сьогодні я оголошую, що подаю у відставку з посади голови Консервативної та юніоністської партії в п'ятницю, 7 червня", - заявила вона. 

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Нагадаємо, що напередодні британський уряд переніс на невизначений час заплановане на початок червня голосування щодо нового варіанту угоди про вихід королівства зі складу Євросоюзу. Представник уряду Марк Спенсер заявив, що нову дату голосування можуть призначити лише після свята Трійці.

Він пообіцяв депутатам нижньої палати парламенту опублікувати відповідний законопроект після 3 червня. Раніше очікувалося, що законопроект оприлюднять 24 травня, а проголосують у перший тиждень червня. "Ми сподівалися провести друге читання у п'ятницю, 7 червня", - заявив Спенсер. При цьому він зазначив, що тепер зробити це вже неможливо.

Нижня палата британського парламенту протягом останніх місяців тричі відхиляла угоду про вихід країни з ЄС. Крім того, 17 травня безрезультатно закінчилися переговори щодо угоди про Brexit, які шість тижнів вели уряд Терези Мей та опозиційна Лейбористська партія.

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