 Тереза Мей не хоче продовжувати перехідний період після Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

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Новини

Тереза Мей не хоче продовжувати перехідний період після Brexit

Британська прем'єрка Тереза Мей виступила проти пропозиції Брюсселя продовжити перехідний період після виходу країни з Євросоюзу. Також досі відкритим залишається ірландське питання.

Тереза Мей виступає проти продовження перехідного періоду

Тереза Мей виступає проти продовження перехідного періоду

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей заявила, що не вважає бажаним варіант із продовженням перехідного періоду після початку процедури виходу країни зі складу ЄС, але не виключає його. "Я не дотримуюся (варіанта. - Ред.) з продовженням перехідного періоду", - сказала вона в понеділок, 22 жовтня, під час виступу у парламенті.

Раніше Брюссель запропонував Лондону продовжити перехідний період на рік до 2021 року, протягом якого для громадян і компаній не відбудеться жодних змін.

Прем'єрка також зазначила, що угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95 відсотків. Зокрема, вдалося досягнути домовленостей щодо питань безпеки та транспорту. Серед неузгоджених залишається лише питання ірландського кордону. "Залишилась лише єдина точка, але важлива… немає повернення до жорсткого кордону між Північною Ірландією та Ірландією", - заявила прем'єрка.

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З одного боку, Лондон зацікавлений в укладенні угоди, котра залишить кордон між Північною Ірландією, яка є частиною Сполученого Королівства, і Республікою Ірландія (країною-членом ЄС) вільним для безперешкодного руху товарів та послуг. З іншого боку, прихильники Brexit не розуміють, в чому сенс "розлучення" з ЄС, якщо з однією з його країн-членів, а саме Ірландією, залишиться "прозора межа".

Лондон також категорично проти прикордонного контролю між островами Великобританія та Ірландія. На думку уряду в Лондоні, це створить фактичний рубіж всередині Сполученого Королівства - між Північною Ірландією та рештою країни.

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