Тереза Мей: Наступні сім днів будуть вирішальними для Великобританії

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у неділю, 18 листопада, заявила, що через ситуацію з угодою про Brexit наступні сім днів стануть вирішальними для країни. "Ці наступні сім днів будуть вирішальними, вони стосуються майбутнього цієї країни", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу "Sky News". Прем'єрка зазначила, що консультації про проект угоди щодо Brexit тривають. Наступного тижня Мей поїде до Брюсселя для переговорів з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Водночас Тереза Мей зазначила, що за її інформацією, комітет 1922 не отримав необхідної кількості листів від депутатів Консервативної партії, щоб провести голосування за висловлення їй недовіри. Вона підкреслила, що зміна керівництва партії в даний момент не зробить переговори щодо Brexit легшими.

Як повідомлялось, один з лідерів прибічників "жорсткого" Brexit у британському парламенті Джейкоб Ріс-Могг подав партії пропозицію на проведення голосування щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Згідно з правилами Консервативної партії, для того, щоб ініціювати голосування за це, 15 відсотків членів партії повинні написати листа голові комітету 1922 Грему Брейді. Зараз ця цифра становить 48 осіб. Раніше понад 20 членів партії публічно заявили, що написали ці листи, передає агенція AFP.

Нагадаємо, днями Мей заявила, що британський уряд підтримав проект угоди про вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом стало відомо, що кілька представників уряду подали у відставку. За словами прибічників "жорсткого" Brexit, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося, і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою".