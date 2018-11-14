 Тереза Мей: Наступні сім днів будуть вирішальними для Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2018

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Новини

Тереза Мей: Наступні сім днів будуть вирішальними для Великобританії

Прем'єрка Великобританії прогнозує, що наступний тиждень стане вирішальним для країни з огляду на ситуацію з угодою про Brexit. За її даними, консерватори не надали 48 листів для ініціювання вотуму недовіри їй.

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у неділю, 18 листопада, заявила, що через ситуацію з угодою про Brexit наступні сім днів стануть вирішальними для країни. "Ці наступні сім днів будуть вирішальними, вони стосуються майбутнього цієї країни", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу "Sky News". Прем'єрка зазначила, що консультації про проект угоди щодо Brexit тривають. Наступного тижня Мей поїде до Брюсселя для переговорів з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. 

Водночас Тереза Мей зазначила, що за її інформацією, комітет 1922 не отримав необхідної кількості листів від депутатів Консервативної партії, щоб провести голосування за висловлення їй недовіри. Вона підкреслила, що зміна керівництва партії в даний момент не зробить переговори щодо Brexit легшими.

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З досягнутою угодою про Brexit не погодились профільний міністр з цього питання Домінік Рааб та статс-секретар у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара, які повідомили про відставку. (15.11.2018)

Прихильник жорсткого Brexit Джейкоб Ріс-Могг запропонував висловити вотум недовіри Терезі Мей. Замість Мей депутат пропонує зробити лідером партії та главою уряду, серед інших, екс-міністра Бориса Джонсона. (15.11.2018)

Як повідомлялось, один з лідерів прибічників "жорсткого" Brexit у британському парламенті Джейкоб Ріс-Могг подав партії пропозицію на проведення голосування щодо вотуму недовіри Терезі Мей. Згідно з правилами Консервативної партії, для того, щоб ініціювати голосування за це, 15 відсотків членів партії повинні написати листа голові комітету 1922 Грему Брейді. Зараз ця цифра становить 48 осіб. Раніше понад 20 членів партії публічно заявили, що написали ці листи, передає агенція AFP.

Нагадаємо, днями Мей заявила, що британський уряд підтримав проект угоди про вихід Великобританії з ЄС. Однак згодом стало відомо, що кілька представників уряду подали у відставку. За словами прибічників "жорсткого" Brexit, чернетка угоди "виявилася гіршою, ніж очікувалося, і не відповідає обіцянкам, даним народу прем'єр-міністеркою".

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