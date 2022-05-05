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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт".
Терористичним актом (терактом) називають насильницький акт проти людей або об'єктів, вчинений з метою досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.