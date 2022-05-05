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Теракт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт".

Терористичним актом (терактом) називають насильницький акт проти людей або об'єктів, вчинений з метою досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту

У Білорусі ухвалили закон про смертну кару за спробу теракту 04.05.2022

Білорусь - єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання. Протягом останніх десяти років її застосовували рідко.
Двоє загиблих під час стрілянини в МакДональдсі в Нідерландах

Двоє загиблих під час стрілянини в "МакДональдсі" в Нідерландах 31.03.2022

Жертвами стрілянини в нідерландському місті Зволле стали дві особи з турецьким корінням, повідомляють ЗМІ. Зловмиснику вдалося втекти.
Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців

Теракт в Ізраїлі: серед загиблих двоє українців 30.03.2022

Унаслідок низки нападів із застосуванням вогнепальної зброї неподалік Тель-Авіва загинули п'ятеро людей. Серед них двоє українців з Чернівецької області, повідомили у МЗС.
Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ

Посольство США в Москві попередило американців про небезпеку терактів у РФ 21.02.2022

За даними США, атаки нібито можуть відбутися на торговельні центри, залізниці та метро у Москві та Санкт-Петербурзі, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) 02.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

Мінування шкіл та евакуація: що мають знати діти і чи треба проводити тренування (01.02.2022) 01.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві? Тренування - один з найкращих способів впоратися з тривогою серед батьків і дітей, вважають у цій школі у Києві.

У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі

У Пентагоні не каратимуть відповідальних за удар по цивільних з безпілотника в Кабулі 14.12.2021

Внаслідок авіаудару з безпілотника у Кабулі у серпні загинули 10 мирних жителів. У Пентагоні не вгледіли в цьому інциденті недбалості.
СБУ: Двоє підлітків готували масовий розстріл в українському коледжі

СБУ: Двоє підлітків готували масовий розстріл в українському коледжі 08.12.2021

Служба безпеки України заявила про запобігання теракту, який готували двоє підлітків на Черкащині. Про намір злочину підлітки повідомили у російській соцмережі ВКонтакте.
ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців

ГУР міноборони України назвало провокацією заяву ФСБ щодо затриманих українців 02.12.2021

В ГУР міноборони України вважають нісенітницею заяви ФСБ Росії про те, що українці здійснювали розвідку і готували теракт.

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені

Теракт в Єрусалимі: один загиблий, четверо поранені 21.11.2021

Одна людина загинула і четверо дістали поранень внаслідок атаки двох терористів у Старому місті в Єрусалимі. Раніше озброєний ножем 16-річний підліток напав на двох співробітників прикордонної поліції Ізраїлю.
Напад на шпиталь у Кабулі: десятки загиблих

Напад на шпиталь у Кабулі: десятки загиблих 02.11.2021

У найбільшому військовому шпиталі в центрі Кабула пролунали вибухи й стрілянина. Дані про загиблих і постраждалих різняться, відповідальність за скоєне на себе ніхто не взяв.
У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих 20.10.2021

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда 16.10.2021

На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі

ІД взяла на себе відповідальність за теракт у Кандагарі 16.10.2021

Терористи-смертники вчинили теракт у мечеті афганського міста Кандагар, унаслідок якого понад сорок людей загинули, десятки отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".
Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса

Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса 16.10.2021

Убивство депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса британська поліція розслідує як теракт і вбачає можливі зв'язки з ісламістським екстремізмом. 25-річний підозрюваний нападник затриманий.
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