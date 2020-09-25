На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Парижі".

Париж уже неодноразово ставав мішенню терористів. Так, у листопаді 2015 року в скоординованій серії нападів біля "Стад де Франс", у кількох ресторанах і музичному клубі Bataclan ісламістські терористи вбили 130 осіб, сотні отримали поранення. Відповідальність за теракт взяла на себе ІД. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.