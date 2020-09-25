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Теракт у Парижі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теракт у Парижі".

Париж уже неодноразово ставав мішенню терористів. Так, у листопаді 2015 року в скоординованій серії нападів біля "Стад де Франс", у кількох ресторанах і музичному клубі Bataclan ісламістські терористи вбили 130 осіб, сотні отримали поранення. Відповідальність за теракт взяла на себе ІД. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Напад у Парижі: двоє поранених - журналісти, глава МВС каже про теракт

Напад у Парижі: двоє поранених - журналісти, глава МВС каже про теракт 25.09.2020

Загрози життям поранених журналістів немає, запевнив прем'єр Франції. За даними ЗМІ, головний підозрюваний зізнався у скоєнні нападу. Глава МВС країни заявив, що було вчинено "ісламістський теракт".
У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі

У Німеччині затримали боснійця за підозрою в причетності до теракту в Парижі 27.06.2019

Чоловіка підозрюють у сприянні діяльності терористичної організації, яка пов'язана з терактом у Парижі 2015 року. Боснійця затримали за ордером, виданим бельгійською владою, готується його екстрадиція.
В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі

В Амстердамі затримали підозрюваних у справі про теракти в Парижі 15.03.2019

Затримані чоловіки могли передавати зброю виконавцям терактів, внаслідок яких загинуло 130 людей. Один з підозрюваних тимчасово звільнений через стан здоров'я.
У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі

У Брюсселі розпочався суд над підозрюваним у здійсненні терактів у Парижі 05.02.2018

У столиці Бельгії - надзвичайні заходи безпеки. Перед судом постав підозрюваний у скоєнні терактів у Парижі 2015 року та в Брюсселі 2016 року Салах Абдеслам.
У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo

У Парижі вшанували пам'ять жертв нападу на редакцію Charlie Hebdo 07.01.2018

У треті роковини нападів на редакцію Charlie Hebdo та кошерний супермаркет у Парижі вшанували пам'ять 17 загиблих. Ці атаки стали першими в серії терактів у Франції, які за три роки забрали 241 життя.
Фрацузький парламент перетворює норми надзвичайного стану на закон

Фрацузький парламент перетворює норми надзвичайного стану на закон 03.10.2017

Нижня палата парламенту Франції підтримала законопроект, який суттєво розширює повноваження правоохоронних органів. Тепер слово за верхньою палатою - Сенатом.
Минулоріч у світі вчинено понад 13 тисяч терактів

Минулоріч у світі вчинено понад 13 тисяч терактів 24.08.2017

У 2016 році внаслідок терактів у світі загинули 34,7 тисячі людей. Найбільше жертв на Близькому Сході та у Північній Африці.

Хронологія: терористичні атаки у Європі

Хронологія: терористичні атаки у Європі 17.08.2017

Париж, Брюссель, Ніцца, Берлін, Манчестер, Лондон - і от тепер Барселона. Європейські міста в останні роки дедалі частіше стають мішенню терористів. Огляд.
Теракт у Парижі: паніка на Єлисейських полях (відео)

Теракт у Парижі: паніка на Єлисейських полях (відео) 21.04.2017

Лише за два дні до президентських виборів у центрі Парижа стався новий теракт. Мішенню нападників були поліцейські. Про атмосферу у французькій столиці - в матеріалі DW.

Теракт у Парижі: страх і паніка на Єлисейських полях (21.04.2017) 21.04.2017

Лише за два дні до президентських виборів у центрі Парижа стався новий теракт. Мішенню нападників були поліцейські. Про атмосферу у французькій столиці - в матеріалі DW.
Меркель і Ґабріель: Теракт у Парижі - напад на нас усіх

Меркель і Ґабріель: Теракт у Парижі - напад на нас усіх 14.11.2015

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель пообіцяла свою підтримку Франції в боротьбі з причиною серії терактів у Парижі. Вона наголосила, що вважає терористичні акти атакою проти "всіх нас".
Теракти у Парижі та ситуація з безпекою у Німеччині

Теракти у Парижі та ситуація з безпекою у Німеччині 11.01.2015

Трагічні інциденти у Парижі також порушують питання безпеки у Німеччині. Влада ФРН заявляє про "високу абстрактну загрозу". Особливо небезпечними вважаються ті, хто повернулися ізСирії.
Напад на Charlie Hebdo посилює розкол у французькому суспільстві

Напад на Charlie Hebdo посилює розкол у французькому суспільстві 10.01.2015

Теракт у Парижі може розділити Європу та іслам ще сильніше. Готуючись до посилення праворадикальних настроїв, мусульмани Франції нагадують: вони такі ж самі французи, як і решта.
Коментар: Алі, ти також німець!

Коментар: Алі, ти також німець! 10.01.2015

Теракт у Парижі - випробування також і для німецького суспільства. Щоб його пройти, необхідна участь місцевих мусульман. Вони мають визнати свою приналежність до Німеччини, вважає Фолькер Ваґенер.
Президент Ірану засудив теракт у Парижі

Президент Ірану засудив теракт у Парижі 10.01.2015

Хасан Роухані заявив, що терористи, які повбивали людей у Парижі, лише сприяють ісламофобії. За словами іранського президента, його країна підтримує усі держави, які протидіють тероризму.
Після теракту в Парижі - відповідь карикатуристів світу

Після теракту в Парижі - відповідь карикатуристів світу 08.01.2015

Карикатуристи з усього світу відреагували на кривавий теракт у Парижі - за допомогою сатири. Вже невдовзі після нападу малюнки почали ширитися інтернетом - і їх стає дедалі більше.
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