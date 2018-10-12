 Теракт на передвиборчому мітингу в Афганістані: щонайменше 13 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

Теракт на передвиборчому мітингу в Афганістані: щонайменше 13 загиблих

У результаті вибуху на передвиборчому мітингу на півночному сході Афганістану загинули 13 людей. Ще понад 30 осіб отримали поранення.

Афганці 20 жовтня обиратимуть парламент, Талібан пообіцяв зашкодити виборам

Афганці 20 жовтня обиратимуть парламент, "Талібан" пообіцяв зашкодити виборам

Щонайменше 13 людей загинули в суботу, 13 жовтня, внаслідок вибуху у провінції Тахар на північному сході Афганістану, повідомили в місцевій поліції. Ще понад 30 людей були поранені. Вибух пролунав під час передвиборчого мітингу кандидатки в депутати парламенту Назіфи Юсуфі Бек. Вибухівка була закладена у мотоцикл, його підірвали неподалік від натовпу. Серед жертв - співробітники служб безпеки та цивільні особи, повідомив представник поліції штату Халіл Асір.

Жодну угруповання поки не взяло на себе відповідальність за теракт, передає агенція Reuters. Але раніше радикальний ісламістський рух "Талібан" пообіцяв зробити все, щоб зашкодити проведенню виборів до парламенту.

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Невідомий підірвав себе під час масової демонстрації в афганській провінції Нангархар на кордоні з Пакистаном. Внаслідок вибуху 68 людей загинули, ще 165 зазнали поранень. (12.09.2018)

Унаслідок терактів та авіаударів у Афганістані гине дедалі більше цивільних осіб. Лише за дев'ять місяців 2018 року кількість загиблих мирних жителів досягла 2798, йдеться у доповіді Місії ООН. (10.10.2018)

Поліція повідомила, що кандидатки у депутати парламенту не було на мітингу в момент вибуху, вона готувалася до виступу. Назіфа Юсуфі Бек є однією з 417-ти жінок, які претендують на крісло у парламенті країни. Раніше в окремих атаках було вбито п'ять чоловіків-кандидатів у депутати парламенту, двоє були викрадені, а ще четверо отримали поранення. Вибори до парламенту відбудуться в Афганістані 20 жовтня.

За даними ООН, у 2017 році в Афганістан загинули та були поранені 10 тисяч мирних жителів. Упродовж дев'яти місяців 2018 року внаслідок терактів, збройних сутичок та авіаударів загинули 2798 цивільних.

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