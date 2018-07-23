Теракти на півдні Сирії: загинули понад 200 осіб

Кількість жертв атак смертників на півдні Сирії, які стались 25 липня, перевищила 200. Про це у середу, 26 липня, повідомила влада регіону. В управлінні охорони здоров'я провінції було зареєстровано 215 загиблих та 180 поранених.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, загинула щонайменше 221 людина, із них 127 осіб були мирними жителями. Це стало найкривавішою атакою у провінції з 2011 року, коли почалась війна у Сирії.

За даними Центру, було вбито мінімум 45 бойовиків угрупування "Ісламська держава" (ІД). В угрупуванні заявили про 100 загиблих, передає агенція Reuters.

Скоординовані теракти були скоєні у місті Сувейда, яке контролюється проурядовими силами, та у кількох селах поблизу. Атаки смертників спричинили криваві протистояння між проурядовими військовими, місцевими жителями та бойовиками ІД. В одному селі також були викрадені близько 40 жінок та дітей.