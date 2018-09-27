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Теологія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теологія".

Термін теологія означає "вчення про Бога". Теологи, тобто дослідники богослів'я, передусім досліджують священні тексти відповідних віровчень та коментарі до них, зроблені відомими теологами в минулому. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецький теолог: Томос Україні може призвести до розколу православ'я в світі

Німецький теолог: Томос Україні може призвести до розколу православ'я в світі 27.09.2018

Які наслідки для православного світу може мати надання українській церкві автокефалії, DW розповів професор Мюнстерського університету Томас Бремер.
Суперечка через розп'яття у Баварії

Суперечка через розп'яття у Баварії 26.04.2018

З 1 червня в усіх офіційних установах Баварії мають бути вивішені розп'яття. Так вирішив уряд цієї федеральної землі. Християнське духовенство рішення вітає, а чимало теологів обурюються.

Об'єднання українського Православ'я: чи почує Порошенка Константинополь?

Об'єднання українського Православ'я: чи почує Порошенка Константинополь? 18.04.2018

Президент України оголосив про звернення до Вселенського патріарха Варфоломія із закликом про автокефалію Православної церкви в Україні. Які шанси на те, що тепер справа зрушить з місця?
500 років з Мартіном Лютером

500 років з Мартіном Лютером 31.10.2017

Навряд чи Мартін Лютер розумів, який резонанс викличуть його тези. 31 жовтня в Німеччині відзначають 500 років Реформації. Але вже цілий рік у країні відбуваються найрізноманітніші заходи присвячені цій події.
Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація

Коментар: 500 років протестантизму - неждана Реформація 31.10.2017

Німеччина - країна Реформації? Це - в минулому. Більшість протестантів нині живе на інших континентах. Туди варто перенести й дискусії про спадщину Мартіна Лютера та святкування наступного ювілею, вважає Астрід Пранґе.