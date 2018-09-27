На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "теологія".

Термін теологія означає "вчення про Бога". Теологи, тобто дослідники богослів'я, передусім досліджують священні тексти відповідних віровчень та коментарі до них, зроблені відомими теологами в минулому. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.