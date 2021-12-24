Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Телесеріал

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "серіал".

Телесеріал представляє собою художню чи документальну стрічку, яка складається з багатьох серій. Серед популярних варто згадати такі серіали, як "Гра престолів", "Пуститися берега", "Шерлок", "Картковий будинок", "Стар трек". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Емілі в Парижі і стереотипи - подвійні стандарти Netflix

Коментар: "Емілі в Парижі" і стереотипи - подвійні стандарти Netflix 24.12.2021

Українські соцмережі збурив стереотипний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix. Таким чином американська стрімінгова платформа суперечить власній політиці різноманіття, вважає Лариса Денисенко.
Слуга народу: в Німеччині і Франції показують серіал про (не) взірцевого політика

"Слуга народу": в Німеччині і Франції показують "серіал про (не) взірцевого політика" 21.12.2021

Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.
Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Хід королеви: ексчемпіонка світу з шахів судиться з Netflix

"Хід королеви": ексчемпіонка світу з шахів судиться з Netflix 18.09.2021

Легендарна шахістка Нона Гапріндашвілі вимагає, щоб Netflix виплатив 5 мільйонів доларів компенсації та виключив з серіалу "Хід королеви" епізоди, в яких представлена неправдива інформація про неї.
Телеканал 1+1 оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою

Телеканал "1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською мовою 15.07.2021

Телеканал "1+1" має сплатити до держбюджету понад 71 тисячу гривень за трансляцію серіалу з порушенням норм мовного закону. Російський серіал "Кухня" показували російською мовою з українськими субтитрами.

Український Голлівуд на місці колгоспу: як живе кіностудія в селі на Київщині (31.03.2021) 31.03.2021

Були доярками - стали акторами. Замість колгоспу у селі Ніжиловичі на Київщині побудували кіностудію просто неба. Тут зведені бутафорні вулиці, міста й села. На цьому тлі знімають відомі українські фільми й серіали, а місцеві жителі залюбки долучаються до зйомок у масових сценах.

Берлін як куліси культового серіалу: де в Німеччині знімали Хід королеви

Берлін як куліси культового серіалу: де в Німеччині знімали "Хід королеви" 23.11.2020

Увесь світ дивиться серіал "Хід королеви" про красуню-шахістку, яка виграє турніри в Лас-Вегасі, Мексиці, Парижі та Москві. Але знімали всі ці міста в Берліні.
Біохакери: новий німецький серіал на Netflix

"Біохакери": новий німецький серіал на Netflix 22.08.2020

На Netflix стартував новий німецький серіал - "Біохакери". Трилер про незаконні генетичні досліди обіцяє стати культовим.
Тріумфаторка Греммі: Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях

Тріумфаторка "Греммі": Біллі Айліш перемогла у п'яти номінаціях 27.01.2020

Американська співачка Біллі Айліш здобула статуетки "Греммі" у п'яти номінаціях, передусім у головній - "Запис року". Однак церемонію затьмарила загибель баскетболіста Кобі Браянта.
В Лос-Анджелесі роздали Золоті глобуси - Чорнобиль став найкращим мінісеріалом

В Лос-Анджелесі роздали "Золоті глобуси" - "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом 06.01.2020

Головну премію за найкращий драматичний фільм отримала картина Сема Мендеса "1917". "Чорнобиль" став найкращим мінісеріалом, а "Паразити" - найкращим фільмом іноземною мовою.
Розслідування вбивства Шеремета: серіал з підозрюваними триває

Розслідування вбивства Шеремета: "серіал" з підозрюваними триває 14.12.2019

15 годин тривало засідання суду в Києві задля обрання запобіжних заходів підозрюваним у вбивстві Павла Шеремета. Що пред'являли прокурори, які контраргументи наводив захист і що ухвалив суд - у репортажі DW.
Коментар: Серіал Слуга народу не здобув схвалення Кремля

Коментар: Серіал "Слуга народу" не здобув схвалення Кремля 14.12.2019

Серіал "Слуга народу", показ якого почався і тут же закінчився на ТНТ, можливо, був інструментом олюднення образу української влади в російських ЗМІ. Але щось пішло не так, вважає Олександр Плющев.

Чому в Росії вирізали жарт про Путіна із серіалу "Слуга народу" (12.12.2019) 12.12.2019

Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?

Зйомки світових блокбастерів в Україні: Без держави місія нездійсненна

Зйомки світових блокбастерів в Україні: "Без держави місія нездійсненна" 21.10.2019

Співвласниця української продакш-компанії "Radioaktivefilm" Євгенія Яцута в інтерв’ю DW нарікає, що Україна для західних кіновиробників залишається бюрократичною та корумпованою. Як це змінити?
Попит на зйомки. Як Україна приваблює іноземних кіновиробників

Попит на зйомки. Як Україна приваблює іноземних кіновиробників 19.10.2019

Україна, звичайно, ще не перетворилась на Мекку світового кіновиробництва, але інтерес іноземців до зйомок саме в Україні є. І, судячи з усього, зростає.

Чим годують солдатів Бундесверу? Військовий побут по-німецьки (15.10.2019) 15.10.2019

Українська армія активно реформується, прагнучи досягти стандартів НАТО. А в яких умовах служать військові Бундесверу? Що вони їдять, що вдягають і як заманюють на службу?

Інші статті