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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "серіал".
Телесеріал представляє собою художню чи документальну стрічку, яка складається з багатьох серій. Серед популярних варто згадати такі серіали, як "Гра престолів", "Пуститися берега", "Шерлок", "Картковий будинок", "Стар трек". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.
Були доярками - стали акторами. Замість колгоспу у селі Ніжиловичі на Київщині побудували кіностудію просто неба. Тут зведені бутафорні вулиці, міста й села. На цьому тлі знімають відомі українські фільми й серіали, а місцеві жителі залюбки долучаються до зйомок у масових сценах.
Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?