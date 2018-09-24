Телеканалу "UA:Перший" відключили аналогове мовлення за борги - Аласанія

Державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) вранці вівторка, 25 вересня, припинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший". Про це поінформував голова "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) Зураб Аласанія. Повідомляється, що мовлення відключили через борги.

"Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення "UA:Перший" (за борги держави державі)", - написав Аласанія на своїй сторінці у Facebook.

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення припинив аналогову трансляцію телепрограм каналу "UA: Перший" з 6:27 ранку, а також поінформував, що заборгованість НСТУ за отримані послуги з трансляції телепрограм становить майже 69,4 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної суспільної телерадіокомпанії.

За інформацією Концерну РРТ, від квітня 2018 року в бюджеті, виділеному Верховною Радою для НСТУ не було передбачено грошей на оплату аналогової трансляції. Однак, незважаючи на відсутність коштів, Концерн РРТ продовжував аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший". Зі зростанням заборгованості НСТУ, концерн у червні був змушений призупинити аналогову трансляцію телеканалу в низці міст і, врешті, прийняти рішення про припинення аналогової трансляції "UA:Перший".

Як зазначено на офіційному сайту НСТУ, суспільний мовник розуміє цей вимушений крок із боку концерну РРТ і не має "фінансової можливості виконати свої зобов’язання та оплатити послуги трансляції".

"Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 330 мільйонів гривень на рік, проте виділено і передбачено в плані бюджетних асигнувань лише 54,7 мільйонів гривень", - повідомляє НСТУ.