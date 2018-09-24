Телеканалу "UA:Перший" відключили аналогове мовлення за борги - Аласанія

Заборгованість НСТУ склала майже 70 мільйонів гривень. Мовник повідомляє, що не має жодної фінансової можливості оплатити послуги трансляції.
Державний концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) вранці вівторка, 25 вересня, припинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший". Про це поінформував голова "Національної суспільної телерадіокомпанії України" (НСТУ) Зураб Аласанія. Повідомляється, що мовлення відключили через борги.
"Сьогодні вранці державний концерн РРТ відключив мовлення "UA:Перший" (за борги держави державі)", - написав Аласанія на своїй сторінці у Facebook.
Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення припинив аналогову трансляцію телепрограм каналу "UA: Перший" з 6:27 ранку, а також поінформував, що заборгованість НСТУ за отримані послуги з трансляції телепрограм становить майже 69,4 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної суспільної телерадіокомпанії.
За інформацією Концерну РРТ, від квітня 2018 року в бюджеті, виділеному Верховною Радою для НСТУ не було передбачено грошей на оплату аналогової трансляції. Однак, незважаючи на відсутність коштів, Концерн РРТ продовжував аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший". Зі зростанням заборгованості НСТУ, концерн у червні був змушений призупинити аналогову трансляцію телеканалу в низці міст і, врешті, прийняти рішення про припинення аналогової трансляції "UA:Перший".
Як зазначено на офіційному сайту НСТУ, суспільний мовник розуміє цей вимушений крок із боку концерну РРТ і не має "фінансової можливості виконати свої зобов’язання та оплатити послуги трансляції".
"Для оплати всіх трансляцій НСТУ необхідно 330 мільйонів гривень на рік, проте виділено і передбачено в плані бюджетних асигнувань лише 54,7 мільйонів гривень", - повідомляє НСТУ.