Тегеран готовий до "третього кроку" зі скорочення зобов'язань за ядерною угодою

Іран зробить наступний крок у скороченні своїх зобов'язань за ядерною угодою, заявив у суботу, 3 серпня, міністр закордонних справ країни Джавад Заріф. "У нинішній ситуації буде реалізовано третій крок у зменшенні зобов'язань. Ми сказали, що якщо (угоди. - Ред.) не будуть повністю дотримуватися інші, то ми також будемо реалізовувати її в неповному обсязі", - сказав він, цитує агентство Reuters з посиланням на іранську державну агенцію ICANA. Утім, Заріф не конкретизував, про які саме зобов'язання йдеться

Тегеран неодноразово заявляв про намір поетапно скорочувати свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо європейські країни не зможуть забезпечити його економічні інтереси. Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка.

Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений на 80-90 відсотків.

Раніше європейські підписанти ядерної угоди домовилися докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити Ірану ті економічні вигоди, яких він позбавлений в результаті американських санкцій. Зокрема йдеться про повномасштабне розгортання механізму Instex, який дозволяє здійснювати розрахунки між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться їх проводити.

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.