 Тегеран готовий до ″третього кроку″ зі скорочення зобов′язань за ядерною угодою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тегеран готовий до "третього кроку" зі скорочення зобов'язань за ядерною угодою

Якщо ядерної угоди з Іраном не дотримуватимуться усі сторони в повному обсязі, Тегеран й надалі зніматиме з себе зобов'язання за нею, заявив очільник МЗС країни Джавад Заріф.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф

Іран зробить наступний крок у скороченні своїх зобов'язань за ядерною угодою, заявив у суботу, 3 серпня, міністр закордонних справ країни Джавад Заріф. "У нинішній ситуації буде реалізовано третій крок у зменшенні зобов'язань. Ми сказали, що якщо (угоди. - Ред.) не будуть повністю дотримуватися інші, то ми також будемо реалізовувати її в неповному обсязі", - сказав він, цитує агентство Reuters з посиланням на іранську державну агенцію ICANA. Утім, Заріф не конкретизував, про які саме зобов'язання йдеться

Тегеран неодноразово заявляв про намір поетапно скорочувати свої зобов'язання за ядерною угодою, якщо європейські країни не зможуть забезпечити його економічні інтереси. Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка.

Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка. Для виробництва ядерної зброї необхідний уран, збагачений на 80-90 відсотків.

DW.COM

Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану. (14.07.2019)

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту. (01.08.2019)

Раніше європейські підписанти ядерної угоди домовилися докласти додаткових зусиль, щоб забезпечити Ірану ті економічні вигоди, яких він позбавлений в результаті американських санкцій. Зокрема йдеться про повномасштабне розгортання механізму Instex, який дозволяє здійснювати розрахунки між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться їх проводити.

Угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.

Дивитись відео 01:24

Наскільки велика ядерна загроза у світі? (09.08.2017)

Аудіо й відео до теми

Наскільки велика ядерна загроза у світі? (09.08.2017)  

Також за темою

Nicaragua - Javad Zarif, der iranische Außenminister

Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа 01.08.2019

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту.

Österreich Wien | Atom-Gespräche JCPOA

Іран підтвердив намір скоротити свої зобов'язання за ядерною угодою 28.07.2019

Представник Ірану назвав конструктивною зустріч у Відні країн-підписантів ядерної угоди. Але водночас пригрозив, що Тегеран підвищить рівень збагачання урану, якщо європейські країни не забезпечать інтереси Ірану.

5+1 Gespräche Atomprogram Iran Atomanlage Buschehr

ФРН, Франція та Великобританія закликали Іран до збереження ядерної угоди 14.07.2019

Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський

На низькому старті. Чому у ОП пишуть заяви на звільнення

Наперед написані заяви про звільнення - стара практика, яку полюбляли і попередники Зеленського, каже Роман Куйбіда.  

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Ryanair має повернути Франції 8,5 мільйона євро

Єврокомісія зобов'язала авіакомпанію Ryanair повернути Франції незаконно отримані 8,5 мільйона євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  